TBMM Başkanı Kurtulmuş 15 Temmuz'da milletin direnişini anlattı
TBMM Başkanı Kurtulmuş 15 Temmuz'da milletin direnişini anlattı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Anma Töreni'nde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin milletin kararlı duruşu, siyasi liderlik, TBMM'nin direnişi, camilerden yükselen sela sesleri ve medyanın desteğiyle bertaraf edildiğini söyledi. Kurtulmuş, "O gecenin bize bıraktığı en büyük miras, demokrasi ve millî iradenin zaferidir" ifadelerini kullandı. Konuşmada, 15 Temmuz'un 10. yılı dolayısıyla çıkarılan derslere de dikkat çekildi.
Haber Giriş Tarihi: 15.07.2026 18:07
Haber Güncellenme Tarihi: 15.07.2026 18:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Konuşmasının başında 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitleri rahmetle anan Kurtulmuş, Kur'an-ı Kerim tilavetinde okunan ayetlere atıfta bulunarak şehitlerin Allah katındaki makamına vurgu yaptı. Şehitlerin manevi hatırasının yaşatılmasının önemine işaret eden Kurtulmuş, anma programının bu bilinçle gerçekleştirildiğini belirtti.
Demokrasi ve millî irade vurgusu
15 Temmuz gecesini Türk tarihinin en kritik dönüm noktalarından biri olarak nitelendiren Kurtulmuş, o gece milletin tankların önüne çıkarak darbe girişimine karşı durduğunu ifade etti. Darbe girişiminin ardından Türkiye'de darbeler döneminin sona erdiğini belirten Kurtulmuş, "O gecenin bize bıraktığı en büyük miras demokrasi ve millî iradenin zaferidir." dedi.
Darbe girişimini durduran beş güç
Kurtulmuş, konuşmasında darbe girişiminin engellenmesinde etkili olan beş temel unsuru sıraladı. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çağrının siyasi liderliğin gücünü ortaya koyduğunu belirten Kurtulmuş, bu mesajın milleti harekete geçirdiğini söyledi.
İkinci unsurun TBMM'nin direnişi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırarak demokrasiye sahip çıktığını dile getirdi. Meclis çalışmalarını sürdürürken binanın bombalanmasının darbecilerin hedefini ortaya koyduğunu kaydetti.
Üçüncü gücün camilerden yükselen sela sesleri olduğunu belirten Kurtulmuş, bunun milletin birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini söyledi. Dördüncü unsurun ise sokaklara çıkan vatandaşların kararlı duruşu olduğunu ifade eden Kurtulmuş, milletin darbe girişimine karşı ortak tavır sergilediğini vurguladı.
Beşinci unsurun Türk medyası olduğunu kaydeden Kurtulmuş, medya kuruluşlarının o gece yayınlarını sürdürerek kamuoyunun bilgilendirilmesine ve toplumun moralinin korunmasına katkı sağladığını söyledi.
15 Temmuz'un 10. yılında daha sağduyulu değerlendirmeler yapılması gerektiğini belirten Kurtulmuş, darbe girişiminden çıkarılan en önemli derslerden birinin devletin hiçbir grubun nüfuz alanı olamayacağı gerçeği olduğunu ifade etti. Açıklamalar, 15 Temmuz'un yıl dönümünde düzenlenen anma programları kapsamında demokrasi ve millî irade mesajlarının öne çıktığı bir dönemde yapıldı.
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TBMM Başkanı Kurtulmuş 15 Temmuz'da milletin direnişini anlattı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Anma Töreni'nde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin milletin kararlı duruşu, siyasi liderlik, TBMM'nin direnişi, camilerden yükselen sela sesleri ve medyanın desteğiyle bertaraf edildiğini söyledi. Kurtulmuş, "O gecenin bize bıraktığı en büyük miras, demokrasi ve millî iradenin zaferidir" ifadelerini kullandı. Konuşmada, 15 Temmuz'un 10. yılı dolayısıyla çıkarılan derslere de dikkat çekildi.
Konuşmasının başında 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitleri rahmetle anan Kurtulmuş, Kur'an-ı Kerim tilavetinde okunan ayetlere atıfta bulunarak şehitlerin Allah katındaki makamına vurgu yaptı. Şehitlerin manevi hatırasının yaşatılmasının önemine işaret eden Kurtulmuş, anma programının bu bilinçle gerçekleştirildiğini belirtti.
Demokrasi ve millî irade vurgusu
15 Temmuz gecesini Türk tarihinin en kritik dönüm noktalarından biri olarak nitelendiren Kurtulmuş, o gece milletin tankların önüne çıkarak darbe girişimine karşı durduğunu ifade etti. Darbe girişiminin ardından Türkiye'de darbeler döneminin sona erdiğini belirten Kurtulmuş, "O gecenin bize bıraktığı en büyük miras demokrasi ve millî iradenin zaferidir." dedi.
Darbe girişimini durduran beş güç
Kurtulmuş, konuşmasında darbe girişiminin engellenmesinde etkili olan beş temel unsuru sıraladı. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çağrının siyasi liderliğin gücünü ortaya koyduğunu belirten Kurtulmuş, bu mesajın milleti harekete geçirdiğini söyledi.
İkinci unsurun TBMM'nin direnişi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırarak demokrasiye sahip çıktığını dile getirdi. Meclis çalışmalarını sürdürürken binanın bombalanmasının darbecilerin hedefini ortaya koyduğunu kaydetti.
Üçüncü gücün camilerden yükselen sela sesleri olduğunu belirten Kurtulmuş, bunun milletin birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini söyledi. Dördüncü unsurun ise sokaklara çıkan vatandaşların kararlı duruşu olduğunu ifade eden Kurtulmuş, milletin darbe girişimine karşı ortak tavır sergilediğini vurguladı.
Beşinci unsurun Türk medyası olduğunu kaydeden Kurtulmuş, medya kuruluşlarının o gece yayınlarını sürdürerek kamuoyunun bilgilendirilmesine ve toplumun moralinin korunmasına katkı sağladığını söyledi.
15 Temmuz'un 10. yılında daha sağduyulu değerlendirmeler yapılması gerektiğini belirten Kurtulmuş, darbe girişiminden çıkarılan en önemli derslerden birinin devletin hiçbir grubun nüfuz alanı olamayacağı gerçeği olduğunu ifade etti. Açıklamalar, 15 Temmuz'un yıl dönümünde düzenlenen anma programları kapsamında demokrasi ve millî irade mesajlarının öne çıktığı bir dönemde yapıldı.
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