Tarkan'ın Marmaris konseri için bilet fiyatları açıklandı
Tarkan'ın Marmaris konseri için bilet fiyatları açıklandı
Tarkan, 29 Ağustos 2026'da Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenecek özel konserde müzikseverlerle buluşacak. Hisarönü bölgesindeki dünyaca ünlü turizm tesislerinden birinde gerçekleştirilecek organizasyonda bilet fiyatları 10 bin TL ile 25 bin TL arasında değişiyor.
Haber Giriş Tarihi: 04.08.2026 21:51
Haber Güncellenme Tarihi: 04.08.2026 21:53
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden Tarkan, yaz sezonundaki özel konser programı kapsamında 29 Ağustos'ta Marmaris'te sahne alacak. Konser, ilçenin Hisarönü bölgesinde bulunan dünyaca ünlü turizm tesislerinden birinde gerçekleştirilecek.
Organizasyonun sınırlı sayıda davetli ve bilet sahibi müzikseverin katılımıyla yapılması planlanıyor.
Bilet fiyatları 10 bin TL ile 25 bin TL arasında
Edinilen bilgilere göre konser biletleri, tercih edilen kategori ve katılım seçeneklerine bağlı olarak 10 bin TL ile 25 bin TL arasında satışa sunuldu.
Sınırlı kapasiteyle gerçekleştirilecek organizasyon nedeniyle biletlere yoğun ilgi oluşması bekleniyor. Etkinliğe ilişkin yeni detayların organizasyon tarihine kadar paylaşılması öngörülüyor.
Marmaris yaz sezonunda önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor
Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Tarkan'ın Marmaris'te sahne alacak olması, ilçenin yaz sezonundaki etkinlik takvimine dikkat çeken organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor.
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Tarkan'ın Marmaris konseri için bilet fiyatları açıklandı
Tarkan, 29 Ağustos 2026'da Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenecek özel konserde müzikseverlerle buluşacak. Hisarönü bölgesindeki dünyaca ünlü turizm tesislerinden birinde gerçekleştirilecek organizasyonda bilet fiyatları 10 bin TL ile 25 bin TL arasında değişiyor.
Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden Tarkan, yaz sezonundaki özel konser programı kapsamında 29 Ağustos'ta Marmaris'te sahne alacak. Konser, ilçenin Hisarönü bölgesinde bulunan dünyaca ünlü turizm tesislerinden birinde gerçekleştirilecek.
Organizasyonun sınırlı sayıda davetli ve bilet sahibi müzikseverin katılımıyla yapılması planlanıyor.
Bilet fiyatları 10 bin TL ile 25 bin TL arasında
Edinilen bilgilere göre konser biletleri, tercih edilen kategori ve katılım seçeneklerine bağlı olarak 10 bin TL ile 25 bin TL arasında satışa sunuldu.
Sınırlı kapasiteyle gerçekleştirilecek organizasyon nedeniyle biletlere yoğun ilgi oluşması bekleniyor. Etkinliğe ilişkin yeni detayların organizasyon tarihine kadar paylaşılması öngörülüyor.
Marmaris yaz sezonunda önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor
Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Tarkan'ın Marmaris'te sahne alacak olması, ilçenin yaz sezonundaki etkinlik takvimine dikkat çeken organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor.
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