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Tanju Özcan davasında karar çıktı: İşte verilen ceza!

Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın tutuklu yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Paylaşılan karar bilgilerine göre Özcan'a 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi. Kurban olayı kapsamında her mağdur yönünden hükmedilen 1 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezalarının ise ertelenmesine karar verildi.

Haber Giriş Tarihi: 20.10.2026 19:48
Haber Güncellenme Tarihi: 20.10.2026 19:53
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Tanju Özcan davasında karar çıktı: İşte verilen ceza!

Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından tutuklu olarak yargılandığı belirtilen Tanju Özcan hakkında yürütülen davada hüküm açıklandı. Mahkemenin Özcan'a 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verdiği bildirildi.

Kurban olayı kapsamında verilen cezalar ertelendi

Davada kurban olayı olarak belirtilen bölümle ilgili de ayrı bir karar verildi. Buna göre Özcan hakkında her mağdur için 1 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına hükmedildi.

Mahkeme, söz konusu cezaların ertelenmesine karar verdi.

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