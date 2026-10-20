Tanju Özcan davasında karar çıktı: İşte verilen ceza!
Tanju Özcan davasında karar çıktı: İşte verilen ceza!
Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın tutuklu yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Paylaşılan karar bilgilerine göre Özcan'a 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi. Kurban olayı kapsamında her mağdur yönünden hükmedilen 1 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezalarının ise ertelenmesine karar verildi.
Haber Giriş Tarihi: 20.10.2026 19:48
Haber Güncellenme Tarihi: 20.10.2026 19:53
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından tutuklu olarak yargılandığı belirtilen Tanju Özcan hakkında yürütülen davada hüküm açıklandı. Mahkemenin Özcan'a 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verdiği bildirildi.
Kurban olayı kapsamında verilen cezalar ertelendi
Davada kurban olayı olarak belirtilen bölümle ilgili de ayrı bir karar verildi. Buna göre Özcan hakkında her mağdur için 1 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına hükmedildi.
Mahkeme, söz konusu cezaların ertelenmesine karar verdi.
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Tanju Özcan davasında karar çıktı: İşte verilen ceza!
Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın tutuklu yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Paylaşılan karar bilgilerine göre Özcan'a 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi. Kurban olayı kapsamında her mağdur yönünden hükmedilen 1 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezalarının ise ertelenmesine karar verildi.
Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından tutuklu olarak yargılandığı belirtilen Tanju Özcan hakkında yürütülen davada hüküm açıklandı. Mahkemenin Özcan'a 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verdiği bildirildi.
Kurban olayı kapsamında verilen cezalar ertelendi
Davada kurban olayı olarak belirtilen bölümle ilgili de ayrı bir karar verildi. Buna göre Özcan hakkında her mağdur için 1 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına hükmedildi.
Mahkeme, söz konusu cezaların ertelenmesine karar verdi.
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