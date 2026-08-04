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Tahir Sarıkaya tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya, savcılıktaki işlemlerinin ardından "şantaj" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimliğin vereceği karar, soruşturmanın sonraki aşamasını belirleyecek.

Haber Giriş Tarihi: 04.08.2026 19:11
Haber Güncellenme Tarihi: 04.08.2026 19:13
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Tahir Sarıkaya tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alınan Sarıkaya'nın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından Sarıkaya, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılık tutuklama talebinde bulundu

Savcılıkta ifadesi alınan Tahir Sarıkaya, "şantaj" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimliğin değerlendirmesinin ardından adli sürece ilişkin karar açıklanacak.

Soruşturmada önceki işlem

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen aynı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Tahir Sarıkaya, dün İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından gözaltına alınan Cem Küçük ise 1 Ağustos 2026 tarihinde çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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