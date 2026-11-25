Sümer Varlık Yönetim AŞ’ye, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 24 Kasım 2026 tarihli kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamasında, kararın ardından yeni yönetim kurulunun oluşturulduğu bildirildi. Şirketin yönetim yapısına ilişkin sonraki değişiklikler KAP bildirimleri üzerinden takip edilebilecek.
Haber Giriş Tarihi: 25.11.2026 21:26
Haber Güncellenme Tarihi: 25.11.2026 21:28
Kaynak:
AA
Şirket tarafından yapılan açıklamada, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/1145 değil, 2026/11489 D. İş sayılı kararı uyarınca TMSF’nin şirkete kayyum olarak atandığı belirtildi.
Mahkeme kararı doğrultusunda Fon Kurulu tarafından Sümer Varlık Yönetim’in yeni yönetim kurulu oluşturuldu.
Yönetim kurulu başkanı belli oldu
Sümer Varlık Yönetim’in yönetim kurulu başkanlığına Nevzat Avunç, yönetim kurulu başkan vekilliğine ise Melek İnceköse İmert getirildi.
Yeni yönetim kurulu yedi üyeden oluştu
KAP açıklamasına göre şirketin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
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Sümer Varlık Yönetim’e TMSF kayyum olarak atandı
Sümer Varlık Yönetim AŞ’ye, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 24 Kasım 2026 tarihli kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamasında, kararın ardından yeni yönetim kurulunun oluşturulduğu bildirildi. Şirketin yönetim yapısına ilişkin sonraki değişiklikler KAP bildirimleri üzerinden takip edilebilecek.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/1145 değil, 2026/11489 D. İş sayılı kararı uyarınca TMSF’nin şirkete kayyum olarak atandığı belirtildi.
Mahkeme kararı doğrultusunda Fon Kurulu tarafından Sümer Varlık Yönetim’in yeni yönetim kurulu oluşturuldu.
Yönetim kurulu başkanı belli oldu
Sümer Varlık Yönetim’in yönetim kurulu başkanlığına Nevzat Avunç, yönetim kurulu başkan vekilliğine ise Melek İnceköse İmert getirildi.
Yeni yönetim kurulu yedi üyeden oluştu
KAP açıklamasına göre şirketin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
İsim
Görevi
Nevzat Avunç
Yönetim Kurulu Başkanı
Melek İnceköse İmert
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Erdinç Perçemli
Yönetim Kurulu Üyesi
Kezban Kök Demirvuran
Yönetim Kurulu Üyesi
Evrim Apan Ceylan
Yönetim Kurulu Üyesi
Cüneyit Kahraman
Yönetim Kurulu Üyesi
Şaziye Hilal Nalçacıoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi
Kaynak: AA
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