Süleyman Soylu: Türkiye’nin iç tehdidi olamaz, tehdit dışarıdadır
Süleyman Soylu: Türkiye’nin iç tehdidi olamaz, tehdit dışarıdadır
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gazi Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı Fidecast programında Türkiye'nin güvenlik politikalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Soylu, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu güvenlik risklerinin kaynağına ilişkin, "Türkiye’nin iç tehdidi olamaz. Tehdit yüzde yüz dışarıdadır" ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 02.08.2026 21:30
Haber Güncellenme Tarihi: 02.08.2026 21:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Gazi Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Fikirler ve Değerler Derneği tarafından hazırlanan Fidecast programının ilk konuğu olan Soylu, program sunucusu Mehmet Fatih Güleç'in sorularını yanıtladı. Güvenlik politikalarından 15 Temmuz'a, sosyal medyadan siyasete kadar birçok başlıkta açıklamalarda bulundu.
"Türkiye’deki olayların düğüm noktası dışarıdadır"
Türkiye'nin tarihsel ve toplumsal birikimi sayesinde kendi sorunlarını çözebilecek güce sahip olduğunu vurgulayan Soylu, ülkede yaşanan gelişmelerin arkasında dış etkenlerin bulunduğunu savundu.
"Türkiye’nin iç tehdidi olamaz. Türkiye’nin dış tehdidi var. Türkiye’de oluşan bütün olayların yumağının ucu dışarıdadır. Bütün olaylar" diyen Soylu, Anadolu'nun Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Yunus Emre ve Köroğlu'nun mirasını taşıyan bir coğrafya olduğunu belirterek, "Türkiye’yi ve bu Anadolu coğrafyasını ifsat etmek isteyen dışarıdır" ifadelerini kullandı.
"En büyük endişem yeni bir kalkışmaydı"
İçişleri Bakanlığı döneminde kendisini en fazla kaygılandıran konunun ne olduğu sorusunu da yanıtlayan Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından benzer bir kalkışma yaşanma ihtimalinden büyük endişe duyduğunu söyledi.
"Bu, kendime ait bir korku değildi. Biz uyurken milletin ve devletin başına yeniden böyle bir felaket gelmesinden korktum" diyen Soylu, uzun süre geceleri saat 03.00'e kadar uyuyamadığını ve en zor dönemini bu süreçte yaşadığını ifade etti.
"Beni anlamayanların da anlamasını isterdim"
Toplumun önemli bir bölümünün kendisini anladığını düşündüğünü belirten Soylu, buna rağmen farklı kesimlerle ortak bir anlayış zemini kurulmasının önemine dikkat çekti.
"Hiç anlamaz dediğim bir bölümün de beni anlamasını isterdim. Bizi de anlamasını isterdim" ifadelerini kullanan Soylu, sosyal medyada oluşan "yankı odalarının" insanların birbirini anlamasını zorlaştırdığını söyledi.
"Sosyal medya bir vesayet mekanizmasına dönüştü"
Sosyal medyanın toplum ve siyaset üzerindeki etkisini de değerlendiren Soylu, dijital platformların algoritmalarına dikkat çekti.
"Sosyal medyayı kim kurmuşsa, algoritmalarını kim oluşturmuşsa patronu odur" diyen Soylu, sosyal medyanın bireyleri, toplumları ve devletleri bağımlı hâle getiren küresel bir vesayet mekanizmasına dönüştüğünü öne sürdü.
"Siyasette kalıcı olan fikir üzerinden yürüyendir"
Gençlere de tavsiyelerde bulunan Soylu, siyasette makam veya maddi kazanç hedefiyle hareket edenlerin bulunabileceğini ancak kalıcı başarının fikir ve ilke temelinde siyaset yapanlar tarafından elde edildiğini söyledi.
Programın sonunda gençlere seslenen Soylu, "Allah çalışanın yanındadır. Becerilerinizi geliştirin. Belki aranızdan biri çıkar ve dünyanın en önemli sorunlarından birine çözüm üretir" ifadelerini kullandı.
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Süleyman Soylu: Türkiye’nin iç tehdidi olamaz, tehdit dışarıdadır
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gazi Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı Fidecast programında Türkiye'nin güvenlik politikalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Soylu, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu güvenlik risklerinin kaynağına ilişkin, "Türkiye’nin iç tehdidi olamaz. Tehdit yüzde yüz dışarıdadır" ifadelerini kullandı.
Gazi Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Fikirler ve Değerler Derneği tarafından hazırlanan Fidecast programının ilk konuğu olan Soylu, program sunucusu Mehmet Fatih Güleç'in sorularını yanıtladı. Güvenlik politikalarından 15 Temmuz'a, sosyal medyadan siyasete kadar birçok başlıkta açıklamalarda bulundu.
"Türkiye’deki olayların düğüm noktası dışarıdadır"
Türkiye'nin tarihsel ve toplumsal birikimi sayesinde kendi sorunlarını çözebilecek güce sahip olduğunu vurgulayan Soylu, ülkede yaşanan gelişmelerin arkasında dış etkenlerin bulunduğunu savundu.
"Türkiye’nin iç tehdidi olamaz. Türkiye’nin dış tehdidi var. Türkiye’de oluşan bütün olayların yumağının ucu dışarıdadır. Bütün olaylar" diyen Soylu, Anadolu'nun Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Yunus Emre ve Köroğlu'nun mirasını taşıyan bir coğrafya olduğunu belirterek, "Türkiye’yi ve bu Anadolu coğrafyasını ifsat etmek isteyen dışarıdır" ifadelerini kullandı.
"En büyük endişem yeni bir kalkışmaydı"
İçişleri Bakanlığı döneminde kendisini en fazla kaygılandıran konunun ne olduğu sorusunu da yanıtlayan Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından benzer bir kalkışma yaşanma ihtimalinden büyük endişe duyduğunu söyledi.
"Bu, kendime ait bir korku değildi. Biz uyurken milletin ve devletin başına yeniden böyle bir felaket gelmesinden korktum" diyen Soylu, uzun süre geceleri saat 03.00'e kadar uyuyamadığını ve en zor dönemini bu süreçte yaşadığını ifade etti.
"Beni anlamayanların da anlamasını isterdim"
Toplumun önemli bir bölümünün kendisini anladığını düşündüğünü belirten Soylu, buna rağmen farklı kesimlerle ortak bir anlayış zemini kurulmasının önemine dikkat çekti.
"Hiç anlamaz dediğim bir bölümün de beni anlamasını isterdim. Bizi de anlamasını isterdim" ifadelerini kullanan Soylu, sosyal medyada oluşan "yankı odalarının" insanların birbirini anlamasını zorlaştırdığını söyledi.
"Sosyal medya bir vesayet mekanizmasına dönüştü"
Sosyal medyanın toplum ve siyaset üzerindeki etkisini de değerlendiren Soylu, dijital platformların algoritmalarına dikkat çekti.
"Sosyal medyayı kim kurmuşsa, algoritmalarını kim oluşturmuşsa patronu odur" diyen Soylu, sosyal medyanın bireyleri, toplumları ve devletleri bağımlı hâle getiren küresel bir vesayet mekanizmasına dönüştüğünü öne sürdü.
"Siyasette kalıcı olan fikir üzerinden yürüyendir"
Gençlere de tavsiyelerde bulunan Soylu, siyasette makam veya maddi kazanç hedefiyle hareket edenlerin bulunabileceğini ancak kalıcı başarının fikir ve ilke temelinde siyaset yapanlar tarafından elde edildiğini söyledi.
Programın sonunda gençlere seslenen Soylu, "Allah çalışanın yanındadır. Becerilerinizi geliştirin. Belki aranızdan biri çıkar ve dünyanın en önemli sorunlarından birine çözüm üretir" ifadelerini kullandı.
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