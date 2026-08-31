Su ürünleri üretiminde Cumhuriyet tarihi rekoru

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2025'te 1 milyon 37 bin ton su ürünleri üretimiyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. İzmir Güzelbahçe'deki 2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu açılışında konuşan Yumaklı, sektörün yaklaşık 100 ülkeye ihracat yaptığını ve 2,3 milyar dolar döviz geliri sağladığını bildirdi. Yeni av sezonunda üretim, denetim ve sürdürülebilir kaynak yönetimine ilişkin uygulamalar sektörün gündeminde olacak.
Haber Giriş Tarihi: 31.08.2026 23:01
Haber Güncellenme Tarihi: 31.08.2026 23:03
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye'de 1600 büyük ölçekli balıkçı gemisi bulunduğunu belirten Yumaklı, sektörün modern filo, insan kaynağı, teknoloji ve ihracat kapasitesiyle gelişimini sürdürdüğünü söyledi. Balıkçılık sektöründe 250 bin kişinin çalıştığını aktaran Yumaklı, üretim ve yetiştiriciliğin birlikte değerlendirildiğini ifade etti.
Bakanlığın üretim planlamasından finansmana, denetimden ihracata kadar sektörün farklı alanlarını bütüncül şekilde ele aldığını kaydeden Yumaklı, su ürünlerinin 2024'te başlatılan üretim planlamasına dahil edildiğini belirtti. Planlamada üreticinin gelirinin korunması, tüketicinin kaliteli ve uygun fiyatlı gıdaya erişimi ile deniz kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.
Balıkçılık sektörüne 70 milyar liralık destek
Yumaklı, son 24 yılda su ürünleri sektörüne bugünkü tutarlarla yaklaşık 70 milyar lira destek sağlandığını açıkladı. Aynı dönemde 61 bin balıkçıya toplam 70 milyar liralık faiz indirimli finansman verildiğini bildirdi.
Sektörde yatırım yapan balıkçıların finansman ihtiyacına yönelik işletme limitinin de 15 milyon liradan 40 milyon liraya çıkarıldığını belirten Yumaklı, desteklerin devam edeceğini söyledi. Bakanlığın sektörde koruma ve kullanma dengesi doğrultusunda hareket ettiğini ifade etti.
2026 av sezonunda palamut verileri öne çıktı
Yumaklı, 2026'da palamut bolluğuna ilişkin olumlu veriler aldıklarını aktarırken, denizlerdeki balık varlığının korunması için sürdürülebilir avcılığın önemine işaret etti. Yönetimin yalnızca belirli dönemlerde uygulanan av yasaklarıyla sınırlı olmadığını, üretim destekleri ve modern koşullara yönelik uygulamaların da sürdürüldüğünü belirtti.
Türk balıkçılık sektörünün Akdeniz'den Atlantik'e, Afrika kıyılarından Somali'ye kadar faaliyet gösterdiğini ifade eden Yumaklı, sektörün uluslararası ölçekteki faaliyet alanının genişlediğini kaydetti.
2025'te 207 bin denetim gerçekleştirildi
Yalova'da Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezinin açıldığını hatırlatan Yumaklı, Aydın ve Çanakkale'de de benzer merkezlerin kurulması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bakanlık tarafından 2025'te 207 bin denetim gerçekleştirildi.
Yumaklı, denetimlerin temel amacının ceza uygulamak değil, mevzuata uygun faaliyet gösteren balıkçıların haklarını korumak olduğunu söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulan araştırma komisyonuna da değinen Yumaklı, Su Ürünleri Kanunu'na ilişkin çalışmaların tamamlandığını ve düzenlemenin TBMM'nin takdiriyle önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesinin beklendiğini ifade etti.
Açılış programının ardından protokol üyeleriyle denize balık bırakan Yumaklı, Somali'ye uğurlanan balıkçı teknesine çıkarak telsiz üzerinden balıkçılara 2026-2027 av sezonu için iyi dileklerini iletti.
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Su ürünleri üretiminde Cumhuriyet tarihi rekoru
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2025'te 1 milyon 37 bin ton su ürünleri üretimiyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. İzmir Güzelbahçe'deki 2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu açılışında konuşan Yumaklı, sektörün yaklaşık 100 ülkeye ihracat yaptığını ve 2,3 milyar dolar döviz geliri sağladığını bildirdi. Yeni av sezonunda üretim, denetim ve sürdürülebilir kaynak yönetimine ilişkin uygulamalar sektörün gündeminde olacak.
Türkiye'de 1600 büyük ölçekli balıkçı gemisi bulunduğunu belirten Yumaklı, sektörün modern filo, insan kaynağı, teknoloji ve ihracat kapasitesiyle gelişimini sürdürdüğünü söyledi. Balıkçılık sektöründe 250 bin kişinin çalıştığını aktaran Yumaklı, üretim ve yetiştiriciliğin birlikte değerlendirildiğini ifade etti.
Bakanlığın üretim planlamasından finansmana, denetimden ihracata kadar sektörün farklı alanlarını bütüncül şekilde ele aldığını kaydeden Yumaklı, su ürünlerinin 2024'te başlatılan üretim planlamasına dahil edildiğini belirtti. Planlamada üreticinin gelirinin korunması, tüketicinin kaliteli ve uygun fiyatlı gıdaya erişimi ile deniz kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.
Balıkçılık sektörüne 70 milyar liralık destek
Yumaklı, son 24 yılda su ürünleri sektörüne bugünkü tutarlarla yaklaşık 70 milyar lira destek sağlandığını açıkladı. Aynı dönemde 61 bin balıkçıya toplam 70 milyar liralık faiz indirimli finansman verildiğini bildirdi.
Sektörde yatırım yapan balıkçıların finansman ihtiyacına yönelik işletme limitinin de 15 milyon liradan 40 milyon liraya çıkarıldığını belirten Yumaklı, desteklerin devam edeceğini söyledi. Bakanlığın sektörde koruma ve kullanma dengesi doğrultusunda hareket ettiğini ifade etti.
2026 av sezonunda palamut verileri öne çıktı
Yumaklı, 2026'da palamut bolluğuna ilişkin olumlu veriler aldıklarını aktarırken, denizlerdeki balık varlığının korunması için sürdürülebilir avcılığın önemine işaret etti. Yönetimin yalnızca belirli dönemlerde uygulanan av yasaklarıyla sınırlı olmadığını, üretim destekleri ve modern koşullara yönelik uygulamaların da sürdürüldüğünü belirtti.
Türk balıkçılık sektörünün Akdeniz'den Atlantik'e, Afrika kıyılarından Somali'ye kadar faaliyet gösterdiğini ifade eden Yumaklı, sektörün uluslararası ölçekteki faaliyet alanının genişlediğini kaydetti.
2025'te 207 bin denetim gerçekleştirildi
Yalova'da Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezinin açıldığını hatırlatan Yumaklı, Aydın ve Çanakkale'de de benzer merkezlerin kurulması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bakanlık tarafından 2025'te 207 bin denetim gerçekleştirildi.
Yumaklı, denetimlerin temel amacının ceza uygulamak değil, mevzuata uygun faaliyet gösteren balıkçıların haklarını korumak olduğunu söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulan araştırma komisyonuna da değinen Yumaklı, Su Ürünleri Kanunu'na ilişkin çalışmaların tamamlandığını ve düzenlemenin TBMM'nin takdiriyle önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesinin beklendiğini ifade etti.
Açılış programının ardından protokol üyeleriyle denize balık bırakan Yumaklı, Somali'ye uğurlanan balıkçı teknesine çıkarak telsiz üzerinden balıkçılara 2026-2027 av sezonu için iyi dileklerini iletti.
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