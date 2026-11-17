Sözcü Medya Grubu operasyonunun gerekçesi açıklandı!
Sözcü Medya Grubu operasyonunun gerekçesi açıklandı!
Burak Akbay'a yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sözcü TV ve Sözcü Gazetesi binasında arama yapıldı. Şirket yöneticisi ve yetkilisi olduğu belirlenen 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ'nin yönetimine TMSF kayyum olarak görevlendirildi.c
Haber Giriş Tarihi: 17.11.2026 09:03
Haber Güncellenme Tarihi: 17.11.2026 10:47
Kaynak:
İHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Sözcü Medya Grubu'na FETÖ operasyonu. Burak Akbay hakkında yeni ihbarlar ve MASAK raporları doğrultusunda 4 gözaltı kararı verilirken, şirkete TMSF atandı. Detaylar haberimizde.
Sözcü Medya Grubu sahibi Burak Akbay'a FETÖ soruşturması: 4 gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sözcü Medya Grubu'na yönelik başlatılan soruşturmanın detayları netleşti. Sabah saatlerinde başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada, kanalın sahibi Burak Akbay’a yöneltilen suçlamalar ve sürdürülen soruşturmaya ilişkin yeni ihbarlar kamuoyuyla paylaşıldı.
"Örgüt yöneticisi olduğu iddiasıyla ihbarda bulunuldu"
Başsavcılık açıklamasında, Burak Akbay’ın FETÖ/PDY’nin amaçları, bilgi ve talimatları doğrultusunda Sözcü TV ve gazetesini faaliyete geçirdiği ve örgüt yöneticisi konumunda olduğu iddialarına yer verildiği belirtildi. Sürecin başlangıcına ilişkin ise şu ifadeye yer verildi:
"Burak Akbay hakkında İstanbul (Kapatılan) 37. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/462 Esas sayılı dosyası üzerinden yargılaması devam ederken mahkemenin Burak Akbay yönünden mali yönden değerlendirme yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza ihbarda bulunulması ile işbu soruşturmaya başlanıldı."
MASAK raporları ve finansman iddiası
Yürütülen soruşturma çerçevesinde celp edilen MASAK raporlarının incelenmesi neticesinde çarpıcı tespitlere ulaşıldı. Açıklamada, şüpheli Burak Akbay’ın yurt dışı banka hesaplarından örgütün medya ayağında faaliyet gösteren Estetik Yayıncılık A.Ş. ve Mega Ajans adlı şirketleri finanse ettiği aktarıldı.
Başsavcılık, Akbay'ın "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticiliğini bahse konu şirketler üzerinden sürdürdüğüne dair kuvvetli şüphe üzerine" harekete geçildiğini bildirdi.
4 gözaltı kararı ve TMSF kayyumu
Bu kapsamda Estetik Yayıncılık A.Ş., Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş., SZC TV ve Sözcü Gazetesi'nin bulunduğu adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Şirket yöneticisi ve yetkilisi olduğu tespit edilen (4) şahıs hakkında 17.11.2026 tarihi itibarıyla eş zamanlı gözaltı kararı verildi.
Öte yandan, soruşturma kapsamında İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atanmasına karar verildi. Şüphelilere yönelik emniyet işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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Sözcü Medya Grubu operasyonunun gerekçesi açıklandı!
Burak Akbay'a yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sözcü TV ve Sözcü Gazetesi binasında arama yapıldı. Şirket yöneticisi ve yetkilisi olduğu belirlenen 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ'nin yönetimine TMSF kayyum olarak görevlendirildi.c
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Sözcü Medya Grubu'na FETÖ operasyonu. Burak Akbay hakkında yeni ihbarlar ve MASAK raporları doğrultusunda 4 gözaltı kararı verilirken, şirkete TMSF atandı. Detaylar haberimizde.
Sözcü Medya Grubu sahibi Burak Akbay'a FETÖ soruşturması: 4 gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sözcü Medya Grubu'na yönelik başlatılan soruşturmanın detayları netleşti. Sabah saatlerinde başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada, kanalın sahibi Burak Akbay’a yöneltilen suçlamalar ve sürdürülen soruşturmaya ilişkin yeni ihbarlar kamuoyuyla paylaşıldı.
"Örgüt yöneticisi olduğu iddiasıyla ihbarda bulunuldu"
Başsavcılık açıklamasında, Burak Akbay’ın FETÖ/PDY’nin amaçları, bilgi ve talimatları doğrultusunda Sözcü TV ve gazetesini faaliyete geçirdiği ve örgüt yöneticisi konumunda olduğu iddialarına yer verildiği belirtildi. Sürecin başlangıcına ilişkin ise şu ifadeye yer verildi:
MASAK raporları ve finansman iddiası
Yürütülen soruşturma çerçevesinde celp edilen MASAK raporlarının incelenmesi neticesinde çarpıcı tespitlere ulaşıldı. Açıklamada, şüpheli Burak Akbay’ın yurt dışı banka hesaplarından örgütün medya ayağında faaliyet gösteren Estetik Yayıncılık A.Ş. ve Mega Ajans adlı şirketleri finanse ettiği aktarıldı.
Başsavcılık, Akbay'ın "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticiliğini bahse konu şirketler üzerinden sürdürdüğüne dair kuvvetli şüphe üzerine" harekete geçildiğini bildirdi.
4 gözaltı kararı ve TMSF kayyumu
Bu kapsamda Estetik Yayıncılık A.Ş., Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş., SZC TV ve Sözcü Gazetesi'nin bulunduğu adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Şirket yöneticisi ve yetkilisi olduğu tespit edilen (4) şahıs hakkında 17.11.2026 tarihi itibarıyla eş zamanlı gözaltı kararı verildi.
Öte yandan, soruşturma kapsamında İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atanmasına karar verildi. Şüphelilere yönelik emniyet işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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