Sosyal medyada çete övgüsüne kelepçe: İzmir'deki operasyonda 3 tutuklama
Sosyal medyada çete övgüsüne kelepçe: İzmir'deki operasyonda 3 tutuklama
İzmir'de sosyal medya üzerinden suç örgütlerinin şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini övdükleri ve propaganda yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Giriş Tarihi: 01.08.2026 11:43
Haber Güncellenme Tarihi: 01.08.2026 11:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Temmuz'da yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya üzerinden suç örgütlerinin cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren, öven veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında "suç örgütünün propagandasını yapmak" suçunu işledikleri değerlendirilen 9 şüpheli, 30 Temmuz'da polis ekiplerince kentte eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı.
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Sosyal medyada çete övgüsüne kelepçe: İzmir'deki operasyonda 3 tutuklama
İzmir'de sosyal medya üzerinden suç örgütlerinin şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini övdükleri ve propaganda yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Temmuz'da yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya üzerinden suç örgütlerinin cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren, öven veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında "suç örgütünün propagandasını yapmak" suçunu işledikleri değerlendirilen 9 şüpheli, 30 Temmuz'da polis ekiplerince kentte eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı.
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