Sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasında karar: 7 şüpheli tutuklandı
Sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasında karar: 7 şüpheli tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 7'si tutuklandı, 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Giriş Tarihi: 17.11.2026 08:32
Haber Güncellenme Tarihi: 17.11.2026 08:32
Kaynak:
İHA
Sermaye piyasalarındaki fon soruşturması derinleşiyor. Adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 19 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Detaylar haberimizde.
Sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasında karar: 7 şüpheli tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında süreç tüm hızıyla sürüyor. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 26 şüpheli, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Hâkimlik karşısına çıktılar
Savcılıkta gerçekleştirilen ifadelerin ardından şüphelilerden 7'si tutuklama talebiyle, 19'u ise adli kontrol şartı uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Nöbetçi mahkeme tarafından yapılan sorgulama işlemlerinin neticesinde, 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Diğer 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtti.
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Sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasında karar: 7 şüpheli tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 7'si tutuklandı, 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sermaye piyasalarındaki fon soruşturması derinleşiyor. Adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 19 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Detaylar haberimizde.
Sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasında karar: 7 şüpheli tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında süreç tüm hızıyla sürüyor. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 26 şüpheli, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Hâkimlik karşısına çıktılar
Savcılıkta gerçekleştirilen ifadelerin ardından şüphelilerden 7'si tutuklama talebiyle, 19'u ise adli kontrol şartı uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Nöbetçi mahkeme tarafından yapılan sorgulama işlemlerinin neticesinde, 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Diğer 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtti.
Kaynak: İHA
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