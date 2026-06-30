Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı
İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 11 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:16
Haber Güncellenme Tarihi: 30.06.2026 09:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin dahil 12 şüpheli hakkında mahkemeden tutuklama kararı çıktı.
Adliyeye Sevk Edilen 12 Kişi Tutuklandı
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Emniyetteki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Seferihisar Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 17'si, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile birlikte toplam 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler hakkında farklı adli kontrol hükümleri uygulandı.
Geçmişte Ne Olmuştu?
Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından adli makamlar rüşvet ağına yönelik operasyon için düğmeye basmıştı.
Soruşturma kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan yardımcıları N.H. ve İ.K. ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B.'nin de aralarında yer aldığı 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 25 Haziran'da İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın illerinde düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonlarında 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Süreç içerisinde Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile Belediye Meclis Üyesi D.B. ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, emniyet ve savcılık sorguları tamamlanan diğer şüphelilerden Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklanmasıyla operasyonda yeni bir safhaya geçildi.
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Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı
İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 11 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin dahil 12 şüpheli hakkında mahkemeden tutuklama kararı çıktı.
Adliyeye Sevk Edilen 12 Kişi Tutuklandı
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Emniyetteki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Seferihisar Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 17'si, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile birlikte toplam 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler hakkında farklı adli kontrol hükümleri uygulandı.
Geçmişte Ne Olmuştu?
Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından adli makamlar rüşvet ağına yönelik operasyon için düğmeye basmıştı.
Soruşturma kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan yardımcıları N.H. ve İ.K. ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B.'nin de aralarında yer aldığı 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 25 Haziran'da İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın illerinde düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonlarında 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Süreç içerisinde Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile Belediye Meclis Üyesi D.B. ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, emniyet ve savcılık sorguları tamamlanan diğer şüphelilerden Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklanmasıyla operasyonda yeni bir safhaya geçildi.
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