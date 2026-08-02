Sanatçı Gül Tut soruşturmasında iddianame tamamlandı
Sanatçı Gül Tut soruşturmasında iddianame tamamlandı
Gül Tut'un 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Dosyadaki iddialar yargılama sürecinde mahkeme tarafından değerlendirilecek.
Haber Giriş Tarihi: 02.08.2026 12:50
Haber Güncellenme Tarihi: 02.08.2026 12:52
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İddianamede, Gül Tut'un olay gecesi saat 01.26 sıralarında kızına ait odanın penceresinden düştüğü belirtildi. Adli tıp incelemesine göre sanatçı, yaklaşık 18,17 metre yükseklikten beton zemine düşmesi sonucu oluşan kafatası ve omur kırıkları ile iç organ ve büyük damar yaralanmalarına bağlı iç kanama nedeniyle yaşamını yitirdi.
Toksikoloji raporunda Gül Tut'un kanında 3,53 promil alkol tespit edildiği, kullanılan ilaçların toksik seviyede olmadığı ve zehirlenmeye ilişkin tıbbi bulguya rastlanmadığı kaydedildi.
Şarkının planlı şekilde açıldığı öne sürüldü
Savcılık değerlendirmesinde, olay gecesi Gül Tut'un sevdiği "Malkata" isimli roman havasının bilinçli şekilde açıldığı ifade edildi. İddianameye göre şarkı, sanatçıyı kızının odasına getirmek amacıyla seçildi ve olayın planlanan sürecinin bir parçası olarak değerlendirildi.
Dosyada yer alan kamera kayıtları ve bilirkişi incelemeleri de bu değerlendirmeye dayanak gösterildi.
Ses kayıtları ve tanık beyanları dosyada yer aldı
İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yapılan ses incelemesinde, düşme öncesinde genç bir kadın sesinin "Hadi görüşürüz" dediğinin değerlendirildiği aktarıldı. Savcılık, bu ifadenin şüpheli tarafından söylendiği kanaatine vardığını iddianameye yazdı.
Olay sırasında evde bulunan tanık Sultan Nur Ulu da sonraki ifadesinde, Gül Tut'un pencereden kendiliğinden düşmediğini, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini iki eliyle kavrayarak aşağı attığını öne sürdü. Savcılık, tanığın avukatıyla yaptığı telefon görüşmesinin de bu beyanı desteklediğini değerlendirdi.
Mesaj kayıtları ve dijital incelemeler deliller arasında gösterildi
İddianamede, şüphelinin olaydan önce annesi hakkında olumsuz ifadeler içeren mesajlar gönderdiği ve bazı tanıklara annesini öldüreceğine yönelik sözler söylediğinin ileri sürüldüğü belirtildi.
Savcılık ayrıca olay sonrasında bazı mesajların silinmesinin istenmesi, telefonun fabrika ayarlarına döndürülmesi, dijital aramalar ve yurt dışına çıkış yollarına ilişkin araştırmaların da dosyadaki diğer deliller arasında yer aldığını bildirdi.
Kaza ve intihar ihtimalleri de incelendi
Soruşturma kapsamında olay yerinde yapılan incelemelerde zeminde kayganlaştırıcı herhangi bir madde bulunmadığı kaydedildi. Tanık anlatımlarında Gül Tut'un yükseklik korkusu olduğu belirtilirken, bilirkişi heyeti mevcut bulgular doğrultusunda dışarıdan fiziksel temas ihtimalinin kaza ihtimaline göre daha olası olduğu yönünde görüş bildirdi.
Adli Tıp Kurumu ise yüksekten düşmenin intihar, kaza veya üçüncü kişinin etkisiyle gerçekleşip gerçekleşmediğinin yalnızca tıbbi verilerle kesin olarak ayırt edilemeyeceğini, değerlendirmenin adli soruşturma kapsamında yapılması gerektiğini ifade etti.
Yargılama süreci başlayacak
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı; tanık beyanları, bilirkişi raporları, ses analizleri, dijital materyaller ve olay sonrası davranışları birlikte değerlendirerek Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki suçlamalara ilişkin nihai karar, yapılacak yargılama sonucunda mahkeme tarafından verilecek. Davanın ilerleyen aşamalarında mahkemeye sunulacak yeni delil ve beyanlar da dosyanın seyrini etkileyebilecek.
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Sanatçı Gül Tut soruşturmasında iddianame tamamlandı
Gül Tut'un 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Dosyadaki iddialar yargılama sürecinde mahkeme tarafından değerlendirilecek.
İddianamede, Gül Tut'un olay gecesi saat 01.26 sıralarında kızına ait odanın penceresinden düştüğü belirtildi. Adli tıp incelemesine göre sanatçı, yaklaşık 18,17 metre yükseklikten beton zemine düşmesi sonucu oluşan kafatası ve omur kırıkları ile iç organ ve büyük damar yaralanmalarına bağlı iç kanama nedeniyle yaşamını yitirdi.
Toksikoloji raporunda Gül Tut'un kanında 3,53 promil alkol tespit edildiği, kullanılan ilaçların toksik seviyede olmadığı ve zehirlenmeye ilişkin tıbbi bulguya rastlanmadığı kaydedildi.
Şarkının planlı şekilde açıldığı öne sürüldü
Savcılık değerlendirmesinde, olay gecesi Gül Tut'un sevdiği "Malkata" isimli roman havasının bilinçli şekilde açıldığı ifade edildi. İddianameye göre şarkı, sanatçıyı kızının odasına getirmek amacıyla seçildi ve olayın planlanan sürecinin bir parçası olarak değerlendirildi.
Dosyada yer alan kamera kayıtları ve bilirkişi incelemeleri de bu değerlendirmeye dayanak gösterildi.
Ses kayıtları ve tanık beyanları dosyada yer aldı
İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yapılan ses incelemesinde, düşme öncesinde genç bir kadın sesinin "Hadi görüşürüz" dediğinin değerlendirildiği aktarıldı. Savcılık, bu ifadenin şüpheli tarafından söylendiği kanaatine vardığını iddianameye yazdı.
Olay sırasında evde bulunan tanık Sultan Nur Ulu da sonraki ifadesinde, Gül Tut'un pencereden kendiliğinden düşmediğini, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini iki eliyle kavrayarak aşağı attığını öne sürdü. Savcılık, tanığın avukatıyla yaptığı telefon görüşmesinin de bu beyanı desteklediğini değerlendirdi.
Mesaj kayıtları ve dijital incelemeler deliller arasında gösterildi
İddianamede, şüphelinin olaydan önce annesi hakkında olumsuz ifadeler içeren mesajlar gönderdiği ve bazı tanıklara annesini öldüreceğine yönelik sözler söylediğinin ileri sürüldüğü belirtildi.
Savcılık ayrıca olay sonrasında bazı mesajların silinmesinin istenmesi, telefonun fabrika ayarlarına döndürülmesi, dijital aramalar ve yurt dışına çıkış yollarına ilişkin araştırmaların da dosyadaki diğer deliller arasında yer aldığını bildirdi.
Kaza ve intihar ihtimalleri de incelendi
Soruşturma kapsamında olay yerinde yapılan incelemelerde zeminde kayganlaştırıcı herhangi bir madde bulunmadığı kaydedildi. Tanık anlatımlarında Gül Tut'un yükseklik korkusu olduğu belirtilirken, bilirkişi heyeti mevcut bulgular doğrultusunda dışarıdan fiziksel temas ihtimalinin kaza ihtimaline göre daha olası olduğu yönünde görüş bildirdi.
Adli Tıp Kurumu ise yüksekten düşmenin intihar, kaza veya üçüncü kişinin etkisiyle gerçekleşip gerçekleşmediğinin yalnızca tıbbi verilerle kesin olarak ayırt edilemeyeceğini, değerlendirmenin adli soruşturma kapsamında yapılması gerektiğini ifade etti.
Yargılama süreci başlayacak
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı; tanık beyanları, bilirkişi raporları, ses analizleri, dijital materyaller ve olay sonrası davranışları birlikte değerlendirerek Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki suçlamalara ilişkin nihai karar, yapılacak yargılama sonucunda mahkeme tarafından verilecek. Davanın ilerleyen aşamalarında mahkemeye sunulacak yeni delil ve beyanlar da dosyanın seyrini etkileyebilecek.
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