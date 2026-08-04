Sağlık Bakanlığından uzaktan sağlık hizmetinde yeni adım
Sağlık Bakanlığından uzaktan sağlık hizmetinde yeni adım
Sağlık Bakanlığı, koruyucu sağlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi'ni (UHDS) Sağlıklı Hayat Merkezlerinde devreye aldı. MHRS üzerinden oluşturulan randevularla vatandaşlar, psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerine merkeze gitmeden görüntülü görüşmeyle ücretsiz ulaşabilecek.
Haber Giriş Tarihi: 04.08.2026 20:31
Haber Güncellenme Tarihi: 04.08.2026 20:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sağlık Bakanlığının uygulamaya aldığı UHDS kapsamında, 5 Temmuz itibarıyla 81 ildeki Sağlıklı Hayat Merkezlerinde görev yapan psikolog ve sosyal çalışmacılar için randevu cetvelleri oluşturuldu. Teknik hazırlıklarını tamamlayan illerde sistem aktif olarak kullanılmaya başlandı.
Vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aktif branşlara doğrudan randevu oluşturabiliyor. Sistem, psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinin uzaktan sunulmasını sağlıyor.
Görüntülü görüşmeyle ücretsiz hizmet
Yeni uygulama sayesinde randevu oluşturan vatandaşlar, Sağlıklı Hayat Merkezine gitmeden bulundukları yerden sağlık profesyonelleriyle görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyor.
Türkiye genelinde faaliyet gösteren 351 Sağlıklı Hayat Merkezinde 17 farklı birimde ücretsiz hizmet veriliyor. Merkezlerde psikososyal destek, beslenme danışmanlığı, fiziksel aktivite programları ve bağımlılıkla mücadele başta olmak üzere çeşitli koruyucu sağlık hizmetleri sunuluyor.
Koruyucu sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşıyor
Sağlık Bakanlığı Sincan 100. Yıl Sağlıklı Hayat Merkezinde görev yapan Dr. Zeynep Aydemir Güven, UHDS'nin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığını belirtti.
Güven, vatandaşların evden, iş yerinden veya yolculuk sırasında sağlık profesyonellerine ulaşabildiğini ifade ederek, özellikle sigara bırakma poliklinikleri gibi düzenli takip gerektiren hizmetlerde danışmanlık süreçlerinin kesintisiz sürdürülebileceğini söyledi.
Fiziksel olarak sağlık merkezlerine ulaşmakta güçlük çeken yaşlılar, engelli bireyler, bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlar ve kırsal bölgelerde yaşayan kişiler açısından sistemin erişim kolaylığı sağladığını belirten Güven, uygulamanın fırsat eşitliğini desteklediğini ifade etti.
Randevu süreci MHRS üzerinden yürütülüyor
Dr. Güven, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan hizmetlerin ücretsiz olduğunu belirterek, vatandaşların MHRS üzerinden aktif branşlardan randevu oluşturabileceğini söyledi. Randevu sonrasında kısa mesajla iletilen bağlantı üzerinden görüntülü görüşmeye katılım sağlanabiliyor.
Vatandaşlara sağlık sorunlarını ertelememeleri çağrısında bulunan Güven, görüşme öncesinde soruların hazırlanmasını, randevu saatine uyulmasını ve görüşmelerin sessiz bir ortamda gerçekleştirilmesini önerdi.
Sigara bırakma hizmetinden uzaktan yararlandı
UHDS üzerinden sigara bırakma polikliniğinden hizmet alan 37 yaşındaki Erdi Güzel, yoğun iş temposu nedeniyle merkeze gitmekte zorlandığını belirtti.
MHRS üzerinden kolayca randevu oluşturduğunu aktaran Güzel, ilk görüşmesini görüntülü olarak gerçekleştirdiğini ifade ederek, sigarayı bırakma sürecindeki takip randevularını da aynı sistem üzerinden sürdürmeyi planladığını söyledi.
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Sağlık Bakanlığından uzaktan sağlık hizmetinde yeni adım
Sağlık Bakanlığı, koruyucu sağlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi'ni (UHDS) Sağlıklı Hayat Merkezlerinde devreye aldı. MHRS üzerinden oluşturulan randevularla vatandaşlar, psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerine merkeze gitmeden görüntülü görüşmeyle ücretsiz ulaşabilecek.
Sağlık Bakanlığının uygulamaya aldığı UHDS kapsamında, 5 Temmuz itibarıyla 81 ildeki Sağlıklı Hayat Merkezlerinde görev yapan psikolog ve sosyal çalışmacılar için randevu cetvelleri oluşturuldu. Teknik hazırlıklarını tamamlayan illerde sistem aktif olarak kullanılmaya başlandı.
Vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aktif branşlara doğrudan randevu oluşturabiliyor. Sistem, psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinin uzaktan sunulmasını sağlıyor.
Görüntülü görüşmeyle ücretsiz hizmet
Yeni uygulama sayesinde randevu oluşturan vatandaşlar, Sağlıklı Hayat Merkezine gitmeden bulundukları yerden sağlık profesyonelleriyle görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyor.
Türkiye genelinde faaliyet gösteren 351 Sağlıklı Hayat Merkezinde 17 farklı birimde ücretsiz hizmet veriliyor. Merkezlerde psikososyal destek, beslenme danışmanlığı, fiziksel aktivite programları ve bağımlılıkla mücadele başta olmak üzere çeşitli koruyucu sağlık hizmetleri sunuluyor.
Koruyucu sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşıyor
Sağlık Bakanlığı Sincan 100. Yıl Sağlıklı Hayat Merkezinde görev yapan Dr. Zeynep Aydemir Güven, UHDS'nin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığını belirtti.
Güven, vatandaşların evden, iş yerinden veya yolculuk sırasında sağlık profesyonellerine ulaşabildiğini ifade ederek, özellikle sigara bırakma poliklinikleri gibi düzenli takip gerektiren hizmetlerde danışmanlık süreçlerinin kesintisiz sürdürülebileceğini söyledi.
Fiziksel olarak sağlık merkezlerine ulaşmakta güçlük çeken yaşlılar, engelli bireyler, bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlar ve kırsal bölgelerde yaşayan kişiler açısından sistemin erişim kolaylığı sağladığını belirten Güven, uygulamanın fırsat eşitliğini desteklediğini ifade etti.
Randevu süreci MHRS üzerinden yürütülüyor
Dr. Güven, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan hizmetlerin ücretsiz olduğunu belirterek, vatandaşların MHRS üzerinden aktif branşlardan randevu oluşturabileceğini söyledi. Randevu sonrasında kısa mesajla iletilen bağlantı üzerinden görüntülü görüşmeye katılım sağlanabiliyor.
Vatandaşlara sağlık sorunlarını ertelememeleri çağrısında bulunan Güven, görüşme öncesinde soruların hazırlanmasını, randevu saatine uyulmasını ve görüşmelerin sessiz bir ortamda gerçekleştirilmesini önerdi.
Sigara bırakma hizmetinden uzaktan yararlandı
UHDS üzerinden sigara bırakma polikliniğinden hizmet alan 37 yaşındaki Erdi Güzel, yoğun iş temposu nedeniyle merkeze gitmekte zorlandığını belirtti.
MHRS üzerinden kolayca randevu oluşturduğunu aktaran Güzel, ilk görüşmesini görüntülü olarak gerçekleştirdiğini ifade ederek, sigarayı bırakma sürecindeki takip randevularını da aynı sistem üzerinden sürdürmeyi planladığını söyledi.
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