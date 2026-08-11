Rojin Kabaiş soruşturmasında iki kişiden DNA alındı
Rojin Kabaiş soruşturmasında iki kişiden DNA alındı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, üniversitenin rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli’den DNA örneği alındı. Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut’un doğruladığı işlemin ardından örneklerin dosyada bulunan DNA profilleriyle karşılaştırılması bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 11.08.2026 18:52
Haber Güncellenme Tarihi: 11.08.2026 18:54
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yapılacak adli karşılaştırmalar, alınan örneklerin daha önce tespit edilen profillerle eşleşip eşleşmediğinin belirlenmesi açısından soruşturmanın takip edilen aşamalarından biri olacak.
İki farklı DNA profili karşılaştırılacak
Rojin Kabaiş’in bedeninde daha önce iki farklı erkeğe ait DNA profili tespit edilmişti. Hamdullah Şevli ve Enes Şevli’den alınan örneklerin söz konusu profillerle karşılaştırılarak herhangi bir eşleşme bulunup bulunmadığı araştırılacak.
Soruşturma kapsamında daha önce de çok sayıda kişiden DNA örneği alınmıştı. Van Barosu, 2025 yılında kıyaslamaya tabi tutulan DNA profili sayısının 195’e ulaştığını açıklamıştı.
Rektör Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli’den DNA örneği alınması, tek başına bu kişiler hakkında suç isnadı bulunduğu veya suçluluk tespit edildiği anlamına gelmiyor. Adli incelemeden çıkacak karşılaştırma sonuçlarının soruşturma dosyasına eklenmesi bekleniyor.
Rojin Kabaiş 18 gün sonra bulundu
Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 tarihinde kayboldu. Üniversite öğrencisinin bulunması amacıyla yürütülen arama çalışmaları 18 gün sürdü.
Kabaiş’in cansız bedeni 15 Ekim 2024’te Van Gölü kıyısında bulundu. Ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında adli bulguların incelenmesi ve DNA profillerinin karşılaştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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Rojin Kabaiş soruşturmasında iki kişiden DNA alındı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, üniversitenin rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli’den DNA örneği alındı. Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut’un doğruladığı işlemin ardından örneklerin dosyada bulunan DNA profilleriyle karşılaştırılması bekleniyor.
Yapılacak adli karşılaştırmalar, alınan örneklerin daha önce tespit edilen profillerle eşleşip eşleşmediğinin belirlenmesi açısından soruşturmanın takip edilen aşamalarından biri olacak.
İki farklı DNA profili karşılaştırılacak
Rojin Kabaiş’in bedeninde daha önce iki farklı erkeğe ait DNA profili tespit edilmişti. Hamdullah Şevli ve Enes Şevli’den alınan örneklerin söz konusu profillerle karşılaştırılarak herhangi bir eşleşme bulunup bulunmadığı araştırılacak.
Soruşturma kapsamında daha önce de çok sayıda kişiden DNA örneği alınmıştı. Van Barosu, 2025 yılında kıyaslamaya tabi tutulan DNA profili sayısının 195’e ulaştığını açıklamıştı.
Rektör Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli’den DNA örneği alınması, tek başına bu kişiler hakkında suç isnadı bulunduğu veya suçluluk tespit edildiği anlamına gelmiyor. Adli incelemeden çıkacak karşılaştırma sonuçlarının soruşturma dosyasına eklenmesi bekleniyor.
Rojin Kabaiş 18 gün sonra bulundu
Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 tarihinde kayboldu. Üniversite öğrencisinin bulunması amacıyla yürütülen arama çalışmaları 18 gün sürdü.
Kabaiş’in cansız bedeni 15 Ekim 2024’te Van Gölü kıyısında bulundu. Ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında adli bulguların incelenmesi ve DNA profillerinin karşılaştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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