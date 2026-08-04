Özel ve Ağbaba hakkında dokunulmazlık talebi iletildi
Özel ve Ağbaba hakkında dokunulmazlık talebi iletildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı ve milletvekili Özgür Özel ile milletvekili Veli Ağbaba hakkında yürütülen iki ayrı soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık, her iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeleri Adalet Bakanlığına gönderdi.
Haber Giriş Tarihi: 04.08.2026 23:14
Haber Güncellenme Tarihi: 04.08.2026 23:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
nkara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur ve Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmaların tamamlanmasının ardından hazırlanan fezlekeler Adalet Bakanlığına iletildi. Dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin süreç, Bakanlığın değerlendirmesinin ardından ilgili anayasal prosedür çerçevesinde ilerleyecek.
Soruşturmadaki suçlama açıklandı
Başsavcılığın açıklamasına göre, Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçlamasıyla soruşturma yürütüldü. Bu suçlama, savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ileri sürülen iddiayı ifade etmekte olup, yargılama süreci ve nihai karar yetkili mahkemeler tarafından verilecektir.
Süreç nasıl işleyecek
Milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekeler, Adalet Bakanlığındaki işlemlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilebiliyor. Dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin değerlendirme, Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümleri doğrultusunda yürütülüyor.
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Özel ve Ağbaba hakkında dokunulmazlık talebi iletildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı ve milletvekili Özgür Özel ile milletvekili Veli Ağbaba hakkında yürütülen iki ayrı soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık, her iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeleri Adalet Bakanlığına gönderdi.
nkara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur ve Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmaların tamamlanmasının ardından hazırlanan fezlekeler Adalet Bakanlığına iletildi. Dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin süreç, Bakanlığın değerlendirmesinin ardından ilgili anayasal prosedür çerçevesinde ilerleyecek.
Soruşturmadaki suçlama açıklandı
Başsavcılığın açıklamasına göre, Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçlamasıyla soruşturma yürütüldü. Bu suçlama, savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ileri sürülen iddiayı ifade etmekte olup, yargılama süreci ve nihai karar yetkili mahkemeler tarafından verilecektir.
Süreç nasıl işleyecek
Milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekeler, Adalet Bakanlığındaki işlemlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilebiliyor. Dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin değerlendirme, Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümleri doğrultusunda yürütülüyor.
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