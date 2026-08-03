Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün hafta sonunda 718 bin izleyiciye ulaştı
Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün hafta sonunda 718 bin izleyiciye ulaştı
Paribu Cineverse tarafından paylaşılan verilere göre film, özellikle gençler ve öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Yapımın çevrim içi bilet satış performansı da sektör ortalamasının üzerine çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 03.08.2026 22:57
Haber Güncellenme Tarihi: 03.08.2026 22:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Açıklamada, sinema sektöründe çevrim içi bilet satış oranının ortalama yüzde 32 seviyesinde bulunduğu, söz konusu filmde ise bu oranın yüzde 53'e yükseldiği belirtildi.
Filmin aksiyon sahneleri ve görsel efektlerinin premium salon tercihlerine de yansıdığı ifade edildi. Normal koşullarda toplam izlenmede yaklaşık yüzde 1 pay alan ScreenX formatının, bu filmde yüzde 3,9 tercih oranına ulaştığı bildirildi.
Paribu Cineverse verilerine göre izleyicilerin yüzde 56'sını 20-29 yaş grubundakiler oluşturdu. Erkek izleyicilerin oranı yüzde 68 olurken, sinemaseverlerin yüzde 66'sı tek işlemde iki bilet satın aldı.
Bilet türlerine bakıldığında ise öğrenci biletleri yüzde 52 ile ilk sırada yer aldı. Tam biletlerin oranı yüzde 46, indirimli biletlerin oranı ise yüzde 2 olarak kaydedildi.
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Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün hafta sonunda 718 bin izleyiciye ulaştı
Paribu Cineverse tarafından paylaşılan verilere göre film, özellikle gençler ve öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Yapımın çevrim içi bilet satış performansı da sektör ortalamasının üzerine çıktı.
Açıklamada, sinema sektöründe çevrim içi bilet satış oranının ortalama yüzde 32 seviyesinde bulunduğu, söz konusu filmde ise bu oranın yüzde 53'e yükseldiği belirtildi.
Filmin aksiyon sahneleri ve görsel efektlerinin premium salon tercihlerine de yansıdığı ifade edildi. Normal koşullarda toplam izlenmede yaklaşık yüzde 1 pay alan ScreenX formatının, bu filmde yüzde 3,9 tercih oranına ulaştığı bildirildi.
Paribu Cineverse verilerine göre izleyicilerin yüzde 56'sını 20-29 yaş grubundakiler oluşturdu. Erkek izleyicilerin oranı yüzde 68 olurken, sinemaseverlerin yüzde 66'sı tek işlemde iki bilet satın aldı.
Bilet türlerine bakıldığında ise öğrenci biletleri yüzde 52 ile ilk sırada yer aldı. Tam biletlerin oranı yüzde 46, indirimli biletlerin oranı ise yüzde 2 olarak kaydedildi.
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