Onaysız üretime geçit yok: 3 ton et-kemik unu imha edildi
Onaysız üretime geçit yok: 3 ton et-kemik unu imha edildi
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yapılan denetimde, gerekli onayı bulunmayan işletmede yaklaşık 3 ton et-kemik unu ele geçirildi. Ürünler bertaraf tesisinde imha edildi.
Haber Giriş Tarihi: 22.09.2026 08:08
Haber Güncellenme Tarihi: 22.09.2026 08:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, onaysız üretime geçit olmadığı vurgulandı.
Kontrol görevlilerince gerçekleştirilen denetimde, Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli onayı olmadan faaliyet gösteren bir işletmede yaklaşık 3 ton et-kemik ununun tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Tespit edilen ürünler, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde (SEKAY) imha edildi" ifadeleri kullanıldı.
Onaysız faaliyette bulunan işletme hakkında "5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında idari işlem uygulanacak.
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Onaysız üretime geçit yok: 3 ton et-kemik unu imha edildi
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yapılan denetimde, gerekli onayı bulunmayan işletmede yaklaşık 3 ton et-kemik unu ele geçirildi. Ürünler bertaraf tesisinde imha edildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, onaysız üretime geçit olmadığı vurgulandı.
Kontrol görevlilerince gerçekleştirilen denetimde, Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli onayı olmadan faaliyet gösteren bir işletmede yaklaşık 3 ton et-kemik ununun tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Tespit edilen ürünler, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde (SEKAY) imha edildi" ifadeleri kullanıldı.
Onaysız faaliyette bulunan işletme hakkında "5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında idari işlem uygulanacak.
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