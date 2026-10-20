Ömer Çelik açıkladı: Fon şeytanlarının üzerine gidiliyor
Ömer Çelik açıkladı: Fon şeytanlarının üzerine gidiliyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada fon soruşturması, sermaye piyasalarında yatırımcıların korunması ve fon tasfiyesi sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, "Fon şeytanlarının üzerine gidiliyor. Devletin kurumları görevlerinin başında." ifadelerini kullanırken, fonlardaki kayıpların sorumlulardan tahsil edileceğini belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 20.10.2026 18:08
Haber Güncellenme Tarihi: 20.10.2026 18:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fon soruşturmasının kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Çelik, devletin ilgili kurumlarının görevlerini yerine getirdiğini söyledi. Meşru yatırımcıların korunmasına öncelik verildiğini ifade eden Çelik, fon tasfiyesi işlemlerinin adil ve şeffaf biçimde yürütüldüğünü kaydetti.
Çelik, "Fon şeytanlarının üzerine gidiliyor. Yüksek bir iradeyle, kararlı bir şekilde üzerine gidiliyor. Devletin kurumları görevlerinin başında. Meşru yatırımcının korunması için gereken çaba gösteriliyor. Adil ve şeffaf fon tasfiyesi yürütülüyor. Fondaki kayıplar sorumlularından tahsil edilecek." dedi.
Meşru yatırımcı ile fon dolandırıcıları ayrılacak
Soruşturma kapsamında fon dolandırıcılığıyla ilişkilendirilen kişiler ile yasal yatırım faaliyetlerinde bulunan vatandaşların birbirinden ayrılması gerektiğini vurgulayan Çelik, sermaye piyasalarının güvenilirliğinin korunmasına dikkat çekti.
Çelik, Türkiye ekonomisine ve sermaye piyasalarına zarar verebilecek değerlendirmelerden kaçınılması gerektiğini belirterek, soruşturmanın ilgili kişi ve kurumların konumlarından bağımsız şekilde sürdürüleceğini ifade etti.
Sürece ilişkin açıklamasında, "Makamlar, kurumlar ne olursa olsun sonuna kadar gidilecek." sözlerini kullandı. Fon tasfiyesi ve kayıpların tahsiline ilişkin uygulamaların ayrıntıları ise ilgili kurumların açıklamalarıyla netleşecek.
Mekke Anlaşması için Meclis onayı vurgusu
Çelik, MKYK toplantısı sonrasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Anlaşmanın NATO'ya alternatif olmadığını belirten Çelik, Türkiye'nin anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerinin Meclis onayı ve anayasal süreçler doğrultusunda yerine getirileceğini söyledi.
NATO üyesi ülkelerin farklı güvenlik anlaşmalarına da taraf olabildiğini ifade eden Çelik, Mekke Anlaşması'nın mevcut güvenlik mimarisini tamamlayıcı nitelikte değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Başka ülkelerin de anlaşmaya katılabileceğini dile getirdi.
Terörsüz Türkiye sürecinde yol haritası mesajı
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Çelik, bölgesel gelişmelerin sürecin önemini ortaya koyduğunu belirtti. Sürecin yol haritasının belli olduğunu söyleyen Çelik, örgütün silah bırakma aşamasını tamamlamasının ardından yasal düzenlemelerin devreye gireceğini ifade etti.
Çelik, sürecin olumlu yönlerine odaklanılması gerektiğini belirterek çalışmaların belirlenen çerçevede sürdürüleceğini kaydetti.
İstanbul'daki sel felaketinde hasar tespiti sürüyor
İstanbul ve diğer illerde yaşanan sel felaketlerine de değinen Çelik, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi. AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ilgili kamu kurumlarının sahada çalışmalar yürüttüğünü söyledi.
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Ömer Çelik açıkladı: Fon şeytanlarının üzerine gidiliyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada fon soruşturması, sermaye piyasalarında yatırımcıların korunması ve fon tasfiyesi sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, "Fon şeytanlarının üzerine gidiliyor. Devletin kurumları görevlerinin başında." ifadelerini kullanırken, fonlardaki kayıpların sorumlulardan tahsil edileceğini belirtti.
Fon soruşturmasının kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Çelik, devletin ilgili kurumlarının görevlerini yerine getirdiğini söyledi. Meşru yatırımcıların korunmasına öncelik verildiğini ifade eden Çelik, fon tasfiyesi işlemlerinin adil ve şeffaf biçimde yürütüldüğünü kaydetti.
Çelik, "Fon şeytanlarının üzerine gidiliyor. Yüksek bir iradeyle, kararlı bir şekilde üzerine gidiliyor. Devletin kurumları görevlerinin başında. Meşru yatırımcının korunması için gereken çaba gösteriliyor. Adil ve şeffaf fon tasfiyesi yürütülüyor. Fondaki kayıplar sorumlularından tahsil edilecek." dedi.
Meşru yatırımcı ile fon dolandırıcıları ayrılacak
Soruşturma kapsamında fon dolandırıcılığıyla ilişkilendirilen kişiler ile yasal yatırım faaliyetlerinde bulunan vatandaşların birbirinden ayrılması gerektiğini vurgulayan Çelik, sermaye piyasalarının güvenilirliğinin korunmasına dikkat çekti.
Çelik, Türkiye ekonomisine ve sermaye piyasalarına zarar verebilecek değerlendirmelerden kaçınılması gerektiğini belirterek, soruşturmanın ilgili kişi ve kurumların konumlarından bağımsız şekilde sürdürüleceğini ifade etti.
Sürece ilişkin açıklamasında, "Makamlar, kurumlar ne olursa olsun sonuna kadar gidilecek." sözlerini kullandı. Fon tasfiyesi ve kayıpların tahsiline ilişkin uygulamaların ayrıntıları ise ilgili kurumların açıklamalarıyla netleşecek.
Mekke Anlaşması için Meclis onayı vurgusu
Çelik, MKYK toplantısı sonrasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Anlaşmanın NATO'ya alternatif olmadığını belirten Çelik, Türkiye'nin anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerinin Meclis onayı ve anayasal süreçler doğrultusunda yerine getirileceğini söyledi.
NATO üyesi ülkelerin farklı güvenlik anlaşmalarına da taraf olabildiğini ifade eden Çelik, Mekke Anlaşması'nın mevcut güvenlik mimarisini tamamlayıcı nitelikte değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Başka ülkelerin de anlaşmaya katılabileceğini dile getirdi.
Terörsüz Türkiye sürecinde yol haritası mesajı
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Çelik, bölgesel gelişmelerin sürecin önemini ortaya koyduğunu belirtti. Sürecin yol haritasının belli olduğunu söyleyen Çelik, örgütün silah bırakma aşamasını tamamlamasının ardından yasal düzenlemelerin devreye gireceğini ifade etti.
Çelik, sürecin olumlu yönlerine odaklanılması gerektiğini belirterek çalışmaların belirlenen çerçevede sürdürüleceğini kaydetti.
İstanbul'daki sel felaketinde hasar tespiti sürüyor
İstanbul ve diğer illerde yaşanan sel felaketlerine de değinen Çelik, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi. AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ilgili kamu kurumlarının sahada çalışmalar yürüttüğünü söyledi.
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