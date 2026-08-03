Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame değerlendirilmek üzere Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Haber Giriş Tarihi: 03.08.2026 18:20
Haber Güncellenme Tarihi: 03.08.2026 18:28
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Mahruki, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Mahruki, 17 Temmuz'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı.
İddianamede yer verilen değerlendirmeler
İddianamede, Mahruki'nin sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşıma yer verildi. Savcılık, paylaşımın düşünce ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını, toplum içinde infial oluşturabilecek nitelikte olduğunu ve açık ve yakın tehlike meydana getirdiğini değerlendirdi.
İddianamede ayrıca paylaşımın halkın bir kesimini diğer bir kesimine karşı tahrik edebilecek nitelikte olduğu ifade edildi. Mahruki'nin ise ifadesinde söz konusu paylaşımında suç işleme kastının bulunmadığını beyan ettiği aktarıldı.
Dosya mahkemeye gönderildi
Hazırlanan iddianamede Nasuh Mahruki'nin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
İddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
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Nasuh Mahruki'nin yargı sürecinde yeni gelişme
Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame değerlendirilmek üzere Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Mahruki, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Mahruki, 17 Temmuz'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı.
İddianamede yer verilen değerlendirmeler
İddianamede, Mahruki'nin sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşıma yer verildi. Savcılık, paylaşımın düşünce ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını, toplum içinde infial oluşturabilecek nitelikte olduğunu ve açık ve yakın tehlike meydana getirdiğini değerlendirdi.
İddianamede ayrıca paylaşımın halkın bir kesimini diğer bir kesimine karşı tahrik edebilecek nitelikte olduğu ifade edildi. Mahruki'nin ise ifadesinde söz konusu paylaşımında suç işleme kastının bulunmadığını beyan ettiği aktarıldı.
Dosya mahkemeye gönderildi
Hazırlanan iddianamede Nasuh Mahruki'nin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
İddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
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