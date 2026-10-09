Muhalefetin fon iftiralarına sert tepki! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rezil siyasete prim vermeyiz
Muhalefetin fon iftiralarına sert tepki! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rezil siyasete prim vermeyiz
Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Biz bu ilkesiz siyasete, rezil siyasete prim vermeyiz. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur. Ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz.' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 09.10.2026 15:42
Haber Güncellenme Tarihi: 09.10.2026 15:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Sevgili Kırklarelililer, değerli kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, kıymetli genç arkadaşlarım, hepinizi en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.
Sizlerin vasıtasıyla, ilçeleriyle, köyleriyle, Kırklareli'nde yaşayan bütün vatandaşlarımı yürekten selamlıyorum. Kırklareli'nin güzel insanlarına bizi hasretle bağlarına bastıkları için teşekkür ediyor. Rabbim muhabbetimizi dayanışmamızı daim eylesin diyorum.
Halkalı-Kapıkule arasındaki seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek. Yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate inecek.
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı toplam 229 km'lik uzunluğu ile ülkemize vizyon katacak ulaştırma projelerimizden biridir.
Ulaşım hızlanacak, lojistik güçlenecek, seyahat süresi azalacak neticede üretim, ihracat, istihdam, ticaret ve turizm daha da artacak ve hareketlenecek.
Trakya bölgesiyle birlikte Türkiye ekonomisine büyük katkılar yapacağına inandığım bu büyük projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kırklarelimiz'e ve tüm bölgemize böyle stratejik bir yatırımı kazandırmaktan büyük bahtiyarlık duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum
Ülkemizi hızlı trenin konforuyla tanıştıran yine biz olduk.
Halkalı-Kapıkule projesi 6 bin 314 km'lik kalkınma koridorunun Türkiye'den geçen 2094 km'ik bölümünün kritik parçalarındandır
Ülkemize 2251 km uzunluğunda hızlı tren hattı yaptık. Bugün hızlı tren hizmetlerinden nüfusumuzun %51'i yararlanıyor.
Hali hazırda 4 bin 858 kilometrelik demiryolu hattının yapımı sürüyor. 2053 için hedefimiz demiryolu hat uzunluğumuzu 28 bin 590 km'ye yükseltmektir.
"REZİL SİYASETE PRİM VERMEYİZ"
Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Biz bu ilkesiz siyasete, rezil siyasete prim vermeyiz. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur. Ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz.
Milletim müsterih olsun, bize güvensin ama aynı zamanda uyanık ve dikkatli olsun. Milletim sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin.
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Muhalefetin fon iftiralarına sert tepki! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rezil siyasete prim vermeyiz
Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Biz bu ilkesiz siyasete, rezil siyasete prim vermeyiz. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur. Ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz.' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Sevgili Kırklarelililer, değerli kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, kıymetli genç arkadaşlarım, hepinizi en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.
Sizlerin vasıtasıyla, ilçeleriyle, köyleriyle, Kırklareli'nde yaşayan bütün vatandaşlarımı yürekten selamlıyorum. Kırklareli'nin güzel insanlarına bizi hasretle bağlarına bastıkları için teşekkür ediyor. Rabbim muhabbetimizi dayanışmamızı daim eylesin diyorum.
Halkalı-Kapıkule arasındaki seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek. Yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate inecek.
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı toplam 229 km'lik uzunluğu ile ülkemize vizyon katacak ulaştırma projelerimizden biridir.
Ulaşım hızlanacak, lojistik güçlenecek, seyahat süresi azalacak neticede üretim, ihracat, istihdam, ticaret ve turizm daha da artacak ve hareketlenecek.
Trakya bölgesiyle birlikte Türkiye ekonomisine büyük katkılar yapacağına inandığım bu büyük projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kırklarelimiz'e ve tüm bölgemize böyle stratejik bir yatırımı kazandırmaktan büyük bahtiyarlık duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum
Ülkemizi hızlı trenin konforuyla tanıştıran yine biz olduk.
Halkalı-Kapıkule projesi 6 bin 314 km'lik kalkınma koridorunun Türkiye'den geçen 2094 km'ik bölümünün kritik parçalarındandır
Ülkemize 2251 km uzunluğunda hızlı tren hattı yaptık. Bugün hızlı tren hizmetlerinden nüfusumuzun %51'i yararlanıyor.
Hali hazırda 4 bin 858 kilometrelik demiryolu hattının yapımı sürüyor. 2053 için hedefimiz demiryolu hat uzunluğumuzu 28 bin 590 km'ye yükseltmektir.
"REZİL SİYASETE PRİM VERMEYİZ"
Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Biz bu ilkesiz siyasete, rezil siyasete prim vermeyiz. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur. Ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz.
Milletim müsterih olsun, bize güvensin ama aynı zamanda uyanık ve dikkatli olsun. Milletim sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin.
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