Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarım alanında başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Kadıköy Mahallesi'nde çıkan yangına Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hava ve kara ekipleri sevk edilirken, söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yetkililerden gelecek yeni açıklamalar, müdahalenin seyri ve yangının kontrol altına alınma durumuna ilişkin süreci netleştirecek.
Haber Giriş Tarihi: 04.08.2026 20:05
Haber Güncellenme Tarihi: 04.08.2026 20:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yangın, Yatağan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle başladı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması ve daha geniş bir alana yayılmasının önlenmesi için müdahale başlatıldı.
Hava ve kara ekipleri bölgede görev yapıyor
Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangına müdahale kapsamında 3 uçak, 12 helikopter, 18 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer ve 185 personel görevlendirildi.
Hava araçları gün boyunca alevlerin yoğun olduğu noktalara su bırakırken, kara ekipleri de yangının ilerleyişini durdurmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Söndürme çalışmaları devam ediyor
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahalesi devam ediyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin ise söndürme çalışmalarının ardından yapılması bekleniyor.
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Muğla'daki orman yangınına hava desteği sürüyor
Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarım alanında başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Kadıköy Mahallesi'nde çıkan yangına Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hava ve kara ekipleri sevk edilirken, söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yetkililerden gelecek yeni açıklamalar, müdahalenin seyri ve yangının kontrol altına alınma durumuna ilişkin süreci netleştirecek.
Yangın, Yatağan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle başladı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması ve daha geniş bir alana yayılmasının önlenmesi için müdahale başlatıldı.
Hava ve kara ekipleri bölgede görev yapıyor
Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangına müdahale kapsamında 3 uçak, 12 helikopter, 18 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer ve 185 personel görevlendirildi.
Hava araçları gün boyunca alevlerin yoğun olduğu noktalara su bırakırken, kara ekipleri de yangının ilerleyişini durdurmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Söndürme çalışmaları devam ediyor
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahalesi devam ediyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin ise söndürme çalışmalarının ardından yapılması bekleniyor.
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