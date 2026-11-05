MSB'den hudutta şehit olan askerle ilgili yeni açıklama
MSB'den hudutta şehit olan askerle ilgili yeni açıklama
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-İran sınırında yasa dışı geçişe müdahale sırasında açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün ölümüne ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakanlık, İran makamlarının da olayla ilgili inceleme başlattığını ve sürecin iki ülke arasında koordinasyon içerisinde yürütüldüğünü bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 05.11.2026 19:42
Haber Güncellenme Tarihi: 05.11.2026 20:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk'ün haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından yapılan açıklamada, hudutta yaşanan olayın ayrıntıları ve yürütülen soruşturmaya ilişkin bilgiler paylaşıldı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla İranlı yetkililerle temasların sürdüğü belirtildi.
İran sınırındaki olay için soruşturma başlatıldı
Bakanlığın açıklamasına göre olay, 31 Ekim 2026 tarihinde Türkiye-İran sınırındaki Engin Mayın Hudut Karakolu sorumluluk sahasında meydana geldi. Yasa dışı hudut geçişine müdahale edildiği sırada İran tarafından geldiği değerlendirilen ateş sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü yaralandı.
Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ünlü şehit oldu. Olayın ardından Türk makamları tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı.
İranlı yetkililerle olay yerinde görüşme yapıldı
MSB, 3 Kasım 2026 tarihinde İranlı yetkililerle olayın meydana geldiği bölgede görüşme gerçekleştirildiğini bildirdi. Görüşmenin, sınır hattında yaşanan olayın koşullarının belirlenmesi ve soruşturma sürecinin yürütülmesi kapsamında yapıldığı aktarıldı.
İran makamlarının da olayın açıklığa kavuşturulması amacıyla adli ve idari inceleme başlattığı öğrenildi. Bakanlık, çalışmaların İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde sürdürüldüğünü belirtti.
MSB'den hudut güvenliği verileri
Haftalık bilgilendirme toplantısında sınır güvenliği faaliyetlerine ilişkin veriler de açıklandı. MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 665 kişinin yakalandığını, 1.766 kişinin ise sınırı geçmesinin engellendiğini bildirdi.
Aktürk, 1 Ocak 2026'dan itibaren yasa dışı geçiş girişimleri sırasında yakalanan kişi sayısının 15 bin 294'e, geçişi engellenen kişi sayısının ise 59 bin 621'e ulaştığını açıkladı. Aynı dönemdeki güvenlik faaliyetleri kapsamında son bir haftada 6 PKK mensubunun teslim olduğu belirtildi.
TAYFUN Blok-2 ve HÜRKUŞ-II envantere alındı
Bakanlığın haftalık açıklamasında savunma sanayii faaliyetlerine de yer verildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda TAYFUN Blok-2 füzesinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca ise 2 adet HÜRKUŞ-II uçağının muayene ve kabul işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
Söz konusu füze ve uçakların Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alındığı açıklandı. Bakanlık, yerli savunma sanayii ürünlerinin envantere kazandırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
Türkiye-Irak sınırında güvenlik iş birliği sürüyor
MSB, Irak ile savunma ve güvenlik alanında yürütülen iş birliğine ilişkin de açıklamada bulundu. Irak'ın sınır hatlarında karakol ve kontrol noktaları oluşturma ve mevcut noktaları güçlendirme faaliyetlerinin olumlu karşılandığı belirtildi.
Bakanlık, sınır güvenliğinin sağlanması ve bölgedeki terör tehdidinin ortadan kaldırılması amacıyla Irak'a verilen desteğin sürdürüleceğini bildirdi.
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MSB'den hudutta şehit olan askerle ilgili yeni açıklama
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-İran sınırında yasa dışı geçişe müdahale sırasında açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün ölümüne ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakanlık, İran makamlarının da olayla ilgili inceleme başlattığını ve sürecin iki ülke arasında koordinasyon içerisinde yürütüldüğünü bildirdi.
MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk'ün haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından yapılan açıklamada, hudutta yaşanan olayın ayrıntıları ve yürütülen soruşturmaya ilişkin bilgiler paylaşıldı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla İranlı yetkililerle temasların sürdüğü belirtildi.
İran sınırındaki olay için soruşturma başlatıldı
Bakanlığın açıklamasına göre olay, 31 Ekim 2026 tarihinde Türkiye-İran sınırındaki Engin Mayın Hudut Karakolu sorumluluk sahasında meydana geldi. Yasa dışı hudut geçişine müdahale edildiği sırada İran tarafından geldiği değerlendirilen ateş sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü yaralandı.
Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ünlü şehit oldu. Olayın ardından Türk makamları tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı.
İranlı yetkililerle olay yerinde görüşme yapıldı
MSB, 3 Kasım 2026 tarihinde İranlı yetkililerle olayın meydana geldiği bölgede görüşme gerçekleştirildiğini bildirdi. Görüşmenin, sınır hattında yaşanan olayın koşullarının belirlenmesi ve soruşturma sürecinin yürütülmesi kapsamında yapıldığı aktarıldı.
İran makamlarının da olayın açıklığa kavuşturulması amacıyla adli ve idari inceleme başlattığı öğrenildi. Bakanlık, çalışmaların İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde sürdürüldüğünü belirtti.
MSB'den hudut güvenliği verileri
Haftalık bilgilendirme toplantısında sınır güvenliği faaliyetlerine ilişkin veriler de açıklandı. MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 665 kişinin yakalandığını, 1.766 kişinin ise sınırı geçmesinin engellendiğini bildirdi.
Aktürk, 1 Ocak 2026'dan itibaren yasa dışı geçiş girişimleri sırasında yakalanan kişi sayısının 15 bin 294'e, geçişi engellenen kişi sayısının ise 59 bin 621'e ulaştığını açıkladı. Aynı dönemdeki güvenlik faaliyetleri kapsamında son bir haftada 6 PKK mensubunun teslim olduğu belirtildi.
TAYFUN Blok-2 ve HÜRKUŞ-II envantere alındı
Bakanlığın haftalık açıklamasında savunma sanayii faaliyetlerine de yer verildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda TAYFUN Blok-2 füzesinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca ise 2 adet HÜRKUŞ-II uçağının muayene ve kabul işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
Söz konusu füze ve uçakların Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alındığı açıklandı. Bakanlık, yerli savunma sanayii ürünlerinin envantere kazandırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
Türkiye-Irak sınırında güvenlik iş birliği sürüyor
MSB, Irak ile savunma ve güvenlik alanında yürütülen iş birliğine ilişkin de açıklamada bulundu. Irak'ın sınır hatlarında karakol ve kontrol noktaları oluşturma ve mevcut noktaları güçlendirme faaliyetlerinin olumlu karşılandığı belirtildi.
Bakanlık, sınır güvenliğinin sağlanması ve bölgedeki terör tehdidinin ortadan kaldırılması amacıyla Irak'a verilen desteğin sürdürüleceğini bildirdi.
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