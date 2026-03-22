MSB açıkladı Katar’daki helikopter kazasında 3 şehit
Katar helikopter kazasıyla ilgili Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 21 Mart 2026 akşamı teknik arıza nedeniyle denize düşen askeri helikopterde 3 Türk personelin hayatını kaybettiği bildirildi. Katar açıklarında meydana gelen kazada toplam 7 kişiden 6’sının cansız bedenine ulaşılırken, 1 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Haber Giriş Tarihi: 22.03.2026 13:08
Haber Güncellenme Tarihi: 22.03.2026 13:28
Katar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazanın ardından başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarında helikopterde bulunan 7 kişiden 6’sının naaşına ulaşıldığı belirtildi. Kayıp bir kişi için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.
Helikopter teknik arıza nedeniyle düştü
Katar Savunma Bakanlığı, askeri helikopterin rutin görev sırasında teknik arıza nedeniyle ülkenin kara sularına düştüğünü açıkladı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler arama-kurtarma faaliyetlerini başlattı.
MSB'DEN AÇIKLAMA: 3 ŞEHİT
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasındaki askerî iş birliği ve koordinasyon faaliyetleri, mevcut anlaşma ve planlamalar çerçevesinde kesintisiz şekilde sürdürülmektedir.
Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopter, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düşmüştür.
Derhâl başlatılan arama-kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerimizin naaşına ulaşılmıştır.
Kazada helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli iki Teknisyenimiz şehit olmuştur.
Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir.
Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetlerine, ASELSAN’a, Türk Milleti ile kardeş Katar halkına baş sağlığı dileriz."
