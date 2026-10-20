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MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Libya'da kritik görüşme

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibaybe ile bir araya geldi. İki isim arasındaki görüşmenin gündemine ve ele alınan konulara ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Haber Giriş Tarihi: 20.10.2026 19:34
Haber Güncellenme Tarihi: 20.10.2026 19:35
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Libya'da kritik görüşme

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Libya temasları kapsamında Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibaybe ile görüştüğü bildirildi. Görüşme, Libya'nın başkenti Trablus'ta gerçekleştirildi.

Kalın ile Dibaybe arasındaki temasın süresi, katılımcıları ve görüşmede alınan olası kararlara ilişkin bilgi verilmedi.

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