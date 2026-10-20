Milas Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Başkan ve oğlu dahil 29 gözaltı
Milas Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Başkan ve oğlu dahil 29 gözaltı
Muğla'nın Milas ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada, 2,5 milyar lirayı aşan sahte ihale evraklarıyla iş deneyim belgeleri düzenlendiği iddia edildi.
Haber Giriş Tarihi: 20.10.2026 08:41
Haber Güncellenme Tarihi: 20.10.2026 09:54
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Milas Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sahte ihale evraklarıyla 2,5 milyar lirayı aşan usulsüzlük yapıldığı iddia edilirken, aralarında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz’un da bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı.
Milas Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 13 ilde 29 kişi gözaltına alındı. Operasyonda Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu da yer alıyor. Detaylar haberimizde.
Milas Belediyesi’ne rüşvet ve ihale operasyonu: Başkan ve oğlu dahil 29 gözaltı
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde Milas Belediyesine yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, 20 Ekim 2026 tarihinde düğmeye basıldı.
Sahte ihale evraklarıyla iş deneyim belgesi vurgunu
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, sahte ihale evraklarıyla Milas Belediyesine başvuran şirketlere haksız yere iş deneyim belgesi düzenlendiği tespit edildi. 34 farklı şirkete ait 35 sahte ihale evrakıyla başvuru yapıldığı, bunlardan 32 şirkete ait 33 iş deneyim belgesinin belediye tarafından onaylandığı belirlendi.
Bilirkişi incelemelerinde evrak üzerindeki usulsüzlükler tek tek ortaya çıkarıldı. Başvuru yapan şirketlerin banka hesap numaraları, vergi kimlik numaraları ve IBAN bilgilerinin aynı olduğu saptandı. Ayrıca SGK hizmet dökümlerindeki çalışan ve maaş bilgilerinin örtüştüğü, mali müşavir bilgileri aynı olmasına karşın sicil numaralarının farklı olduğu kaydedildi. Belgelerde isimler aynı olmasına rağmen imzaların farklıluk gösterdiği, banka dekontlarındaki tutarların rakam ve yazı kısımlarının uyuşmadığı, geçici kabul tutanaklarındaki heyet imzalarının ise kopyalanarak çoğaltıldığı belirlendi.
Sahte belgelerde 2,5 milyar liralık ihale bedeli
Gerçekte yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen işlere ilişkin ihale bedellerinin toplamının 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 lira olduğu saptandı. Kamu İhale Kurumundan elde edilen verilere göre, bu sahte belgeleri kullanan 8 şirketin kamu ihaleleri dâhil 25 ihaleye katıldığı ve bu ihalelerin toplam bedelinin 3 milyar 714 milyon lira olduğu belirlendi. Söz konusu şirketlerin bu belgeler yardımıyla doğrudan veya dolaylı olarak 342 milyon 880 bin lira sermaye artırımına gittiği de tespit edildi.
13 ilde eş zamanlı operasyon: 29 gözaltı
Yürütülen soruşturma çerçevesinde Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz’un yanı sıra toplam 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Muğla merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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Milas Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Başkan ve oğlu dahil 29 gözaltı
Muğla'nın Milas ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada, 2,5 milyar lirayı aşan sahte ihale evraklarıyla iş deneyim belgeleri düzenlendiği iddia edildi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Milas Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sahte ihale evraklarıyla 2,5 milyar lirayı aşan usulsüzlük yapıldığı iddia edilirken, aralarında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz’un da bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı.
Milas Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 13 ilde 29 kişi gözaltına alındı. Operasyonda Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu da yer alıyor. Detaylar haberimizde.
Milas Belediyesi’ne rüşvet ve ihale operasyonu: Başkan ve oğlu dahil 29 gözaltı
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde Milas Belediyesine yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, 20 Ekim 2026 tarihinde düğmeye basıldı.
Sahte ihale evraklarıyla iş deneyim belgesi vurgunu
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, sahte ihale evraklarıyla Milas Belediyesine başvuran şirketlere haksız yere iş deneyim belgesi düzenlendiği tespit edildi. 34 farklı şirkete ait 35 sahte ihale evrakıyla başvuru yapıldığı, bunlardan 32 şirkete ait 33 iş deneyim belgesinin belediye tarafından onaylandığı belirlendi.
Bilirkişi incelemelerinde evrak üzerindeki usulsüzlükler tek tek ortaya çıkarıldı. Başvuru yapan şirketlerin banka hesap numaraları, vergi kimlik numaraları ve IBAN bilgilerinin aynı olduğu saptandı. Ayrıca SGK hizmet dökümlerindeki çalışan ve maaş bilgilerinin örtüştüğü, mali müşavir bilgileri aynı olmasına karşın sicil numaralarının farklı olduğu kaydedildi. Belgelerde isimler aynı olmasına rağmen imzaların farklıluk gösterdiği, banka dekontlarındaki tutarların rakam ve yazı kısımlarının uyuşmadığı, geçici kabul tutanaklarındaki heyet imzalarının ise kopyalanarak çoğaltıldığı belirlendi.
Sahte belgelerde 2,5 milyar liralık ihale bedeli
Gerçekte yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen işlere ilişkin ihale bedellerinin toplamının 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 lira olduğu saptandı. Kamu İhale Kurumundan elde edilen verilere göre, bu sahte belgeleri kullanan 8 şirketin kamu ihaleleri dâhil 25 ihaleye katıldığı ve bu ihalelerin toplam bedelinin 3 milyar 714 milyon lira olduğu belirlendi. Söz konusu şirketlerin bu belgeler yardımıyla doğrudan veya dolaylı olarak 342 milyon 880 bin lira sermaye artırımına gittiği de tespit edildi.
13 ilde eş zamanlı operasyon: 29 gözaltı
Yürütülen soruşturma çerçevesinde Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz’un yanı sıra toplam 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Muğla merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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