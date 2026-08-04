MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çerçeve Kanun Teklifini imzaladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çerçeve Kanun Teklifini imzaladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni imzaladı. Ayrıca AK Parti yarın kapalı grup toplantısında çerçeve yasayla ilgili milletvekillerini bilgilendirecek.
Haber Giriş Tarihi: 04.08.2026 14:49
Haber Güncellenme Tarihi: 04.08.2026 14:49
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yapılacak "çerçeve yasa" teklifine imza verdi.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Grup Başkanlığına gelerek, MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ve kendisinin imzalarını teslim etti.
Gün içerisinde, diğer MHP milletvekillerinin de kanun teklifine imza atması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yapılacak "çerçeve yasa" teklifine ilişkin, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'de imzaya açılması, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adımdır." ifadesini kullandı.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'de imzaya açılması, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adımdır. Bu süreç herhangi bir pazarlığın değil, devletimizin kararlılığının, milletimizin iradesinin ve hukuk devleti ilkelerinin tezahürüdür. Öncelik, terörün tamamen sona ermesi ve silahların geri dönülmeyecek şekilde bırakılmasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü iç cephe anlayışı, bugün Türkiye'nin en büyük stratejik gücüdür. Güçlü iç cephe, milletimizin birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve ortak geleceğe olan inancının en sağlam teminatıdır."
AK PARTİ ÇERÇEVE YASAYLA İLGİLİ MİLLETVEKİLLERİNİ BİLGİLENDİRECEK
AK Parti yarın kapalı grup toplantısında çerçeve yasayla ilgili milletvekillerini bilgilendirecek.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çerçeve Kanun Teklifini imzaladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni imzaladı. Ayrıca AK Parti yarın kapalı grup toplantısında çerçeve yasayla ilgili milletvekillerini bilgilendirecek.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yapılacak "çerçeve yasa" teklifine imza verdi.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Grup Başkanlığına gelerek, MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ve kendisinin imzalarını teslim etti.
Gün içerisinde, diğer MHP milletvekillerinin de kanun teklifine imza atması bekleniyor.
İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN "ÇERÇEVE YASA"YA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yapılacak "çerçeve yasa" teklifine ilişkin, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'de imzaya açılması, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adımdır." ifadesini kullandı.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'de imzaya açılması, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adımdır. Bu süreç herhangi bir pazarlığın değil, devletimizin kararlılığının, milletimizin iradesinin ve hukuk devleti ilkelerinin tezahürüdür. Öncelik, terörün tamamen sona ermesi ve silahların geri dönülmeyecek şekilde bırakılmasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü iç cephe anlayışı, bugün Türkiye'nin en büyük stratejik gücüdür. Güçlü iç cephe, milletimizin birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve ortak geleceğe olan inancının en sağlam teminatıdır."
AK PARTİ ÇERÇEVE YASAYLA İLGİLİ MİLLETVEKİLLERİNİ BİLGİLENDİRECEK
AK Parti yarın kapalı grup toplantısında çerçeve yasayla ilgili milletvekillerini bilgilendirecek.
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