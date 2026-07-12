Meteoroloji yeni hava tahminini yayımladı sıcaklıklar artıyor
Meteoroloji yeni hava tahminini yayımladı sıcaklıklar artıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava tahminine göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları iç ve güney kesimlerde bir miktar artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ülkenin büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava etkili olurken, kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz'in bazı bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Haber Giriş Tarihi: 12.07.2026 10:55
Haber Güncellenme Tarihi: 12.07.2026 10:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tahminlere göre Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların kısa süreli ve yerel nitelikte etkili olacağı öngörülüyor.
Akdeniz Bölgesi'nde Adana ve Antalya'nın iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak geçişleri beklenirken, Doğu Karadeniz'de Rize ve Trabzon çevrelerinde aralıklı yağış tahmin ediliyor.
Rüzgâr kuzey ve güney yönlerden esecek
Meteoroloji'nin tahminine göre rüzgârın yurt genelinde kuzey yönlerden, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz'de ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
En yüksek sıcaklık Güneydoğu Anadolu'da
Hava sıcaklıklarının en yüksek değerlere ulaşacağı bölge Güneydoğu Anadolu olacak. Şanlıurfa'da 42, Diyarbakır'da 41, Mardin ve Siirt'te 39 derece sıcaklık tahmin ediliyor.
Ege Bölgesi'nde Denizli'de 39, Manisa ve Muğla'da 37, İzmir'de 36 derece beklenirken, İç Anadolu'da Ankara ve Konya'da 33, Eskişehir'de ise 32 derece sıcaklık öngörülüyor.
Marmara Bölgesi'nde İstanbul'da havanın az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklığın 30 derece olması beklenirken, Bursa ve Çanakkale'de termometrelerin 34 dereceyi göstermesi tahmin ediliyor.
Kuzeydoğuda yerel yağış etkili olacak
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda Erzurum'un parçalı ve çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin ise öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağış beklenen bölgelerde ani sağanaklara karşı dikkatli olunmasını istedi. Sıcaklıkların yüksek seyredeceği iç ve güney kesimlerde ise özellikle günün en sıcak saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması uyarısında bulunuldu.
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Meteoroloji yeni hava tahminini yayımladı sıcaklıklar artıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava tahminine göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları iç ve güney kesimlerde bir miktar artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ülkenin büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava etkili olurken, kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz'in bazı bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Tahminlere göre Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların kısa süreli ve yerel nitelikte etkili olacağı öngörülüyor.
Akdeniz Bölgesi'nde Adana ve Antalya'nın iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak geçişleri beklenirken, Doğu Karadeniz'de Rize ve Trabzon çevrelerinde aralıklı yağış tahmin ediliyor.
Rüzgâr kuzey ve güney yönlerden esecek
Meteoroloji'nin tahminine göre rüzgârın yurt genelinde kuzey yönlerden, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz'de ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
En yüksek sıcaklık Güneydoğu Anadolu'da
Hava sıcaklıklarının en yüksek değerlere ulaşacağı bölge Güneydoğu Anadolu olacak. Şanlıurfa'da 42, Diyarbakır'da 41, Mardin ve Siirt'te 39 derece sıcaklık tahmin ediliyor.
Ege Bölgesi'nde Denizli'de 39, Manisa ve Muğla'da 37, İzmir'de 36 derece beklenirken, İç Anadolu'da Ankara ve Konya'da 33, Eskişehir'de ise 32 derece sıcaklık öngörülüyor.
Marmara Bölgesi'nde İstanbul'da havanın az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklığın 30 derece olması beklenirken, Bursa ve Çanakkale'de termometrelerin 34 dereceyi göstermesi tahmin ediliyor.
Kuzeydoğuda yerel yağış etkili olacak
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda Erzurum'un parçalı ve çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin ise öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağış beklenen bölgelerde ani sağanaklara karşı dikkatli olunmasını istedi. Sıcaklıkların yüksek seyredeceği iç ve güney kesimlerde ise özellikle günün en sıcak saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması uyarısında bulunuldu.
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