Meteoroloji saat verdi! İstanbul için fırtına alarmı, rüzgar 90 kilometre hızla esecek
Meteoroloji saat verdi! İstanbul için fırtına alarmı, rüzgar 90 kilometre hızla esecek
Türkiye'de sıcaklıklar yükseliyor ancak Marmara Bölgesi'nde 3 gün etkili olacak lodosun hızının saatte 90 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Marmara'da bugün öğleden sonra kuvvetli fırtına bekleniyor. İstanbul Valiliğince yapılan uyarıda, “Çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.
Haber Giriş Tarihi: 12.11.2026 10:18
Haber Güncellenme Tarihi: 12.11.2026 10:19
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) açıklamasına göre, Marmara Bölgesi'nde bugün öğleden sonra kuvvetli fırtına bekleniyor.
90 KİLOMETRE HIZA ÇIKACAK
İstanbul, İzmir ve Bursa'da lodos genellikle şiddetini akşam saatlerinde artacak. Lodosun hızının saatte 90 kilometreye kadar çıkması beklenirken bazı noktalarda kısa şiddetli yağmur da bekleniyor.
SAĞANAK YAĞMUR GEÇİŞLERİ
Rüzgarın bugünden itibaren şiddetini arttırarak cumartesi sabah saatlerine kadar fırtına, yer yer kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (40-80 km/s) esmesi beklenirken, sıcaklıkların 20 derecelerin üzerine yükseleceği, hafta sonu (cumartesi) itibarıyla kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.
ULAŞIMDA AKSAMALAR, ÇATI UÇMASI...
İstanbul Valiliği de kentte beklenen fırtınaya ilişkin uyarıda bulunarak, "Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
DALGALAR KIYILARI DÖVDÜ
Uyarıların ardından dün İstanbul'un bazı ilçelerinde fırtına etkili oldu. Yenikapı Sahili'nde etkili olan lodosla beraber yükselen dalgalar kıyıya vurdu. Büyükçekmece'de dün sabah saatlerinden itibaren lodos etkili oldu. Denizde dalga boyları zaman zaman 5 metreyi aştı.
ÇILDIR GÖLÜ ERKEN DONMAYA BAŞLADI
Kars-Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyinde de soğuk hava nedeniyle buz tabakaları oluştu. Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü.
KAR KALINLIĞI 82 SANTİMETRE
Türkiye'de en fazla kar kalınlığının kaydedildiği nokta 82 santimetre ile Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Palovit Yaylası oldu. Sıralamada Güneysu ilçesindeki Handüzü Yaylası 80 santimetre ile ikinci, İkizdere ilçesindeki Çağrankaya Yaylası ise 75 santimetre ile üçüncü sırada yer aldı.
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU 15 KASIM'DA BAŞLIYOR
Kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor. 15 Nisan 2027'ye kadar devam edecek uygulama nedeniyle valilikler uyarıda bulunarak, gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.
BUDO SEFERLERİ DE İPTAL
Lodos uyarılarının ardından Marmara Bölgesi'nde şiddetli rüzgar etkili oluyor.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) gerçekleştirilmesi planlanan 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:
"Saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ile Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) ve 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)."
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Meteoroloji saat verdi! İstanbul için fırtına alarmı, rüzgar 90 kilometre hızla esecek
Türkiye'de sıcaklıklar yükseliyor ancak Marmara Bölgesi'nde 3 gün etkili olacak lodosun hızının saatte 90 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Marmara'da bugün öğleden sonra kuvvetli fırtına bekleniyor. İstanbul Valiliğince yapılan uyarıda, “Çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) açıklamasına göre, Marmara Bölgesi'nde bugün öğleden sonra kuvvetli fırtına bekleniyor.
90 KİLOMETRE HIZA ÇIKACAK
İstanbul, İzmir ve Bursa'da lodos genellikle şiddetini akşam saatlerinde artacak. Lodosun hızının saatte 90 kilometreye kadar çıkması beklenirken bazı noktalarda kısa şiddetli yağmur da bekleniyor.
SAĞANAK YAĞMUR GEÇİŞLERİ
Rüzgarın bugünden itibaren şiddetini arttırarak cumartesi sabah saatlerine kadar fırtına, yer yer kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (40-80 km/s) esmesi beklenirken, sıcaklıkların 20 derecelerin üzerine yükseleceği, hafta sonu (cumartesi) itibarıyla kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.
ULAŞIMDA AKSAMALAR, ÇATI UÇMASI...
İstanbul Valiliği de kentte beklenen fırtınaya ilişkin uyarıda bulunarak, "Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
DALGALAR KIYILARI DÖVDÜ
Uyarıların ardından dün İstanbul'un bazı ilçelerinde fırtına etkili oldu. Yenikapı Sahili'nde etkili olan lodosla beraber yükselen dalgalar kıyıya vurdu. Büyükçekmece'de dün sabah saatlerinden itibaren lodos etkili oldu. Denizde dalga boyları zaman zaman 5 metreyi aştı.
ÇILDIR GÖLÜ ERKEN DONMAYA BAŞLADI
Kars-Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyinde de soğuk hava nedeniyle buz tabakaları oluştu. Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü.
KAR KALINLIĞI 82 SANTİMETRE
Türkiye'de en fazla kar kalınlığının kaydedildiği nokta 82 santimetre ile Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Palovit Yaylası oldu. Sıralamada Güneysu ilçesindeki Handüzü Yaylası 80 santimetre ile ikinci, İkizdere ilçesindeki Çağrankaya Yaylası ise 75 santimetre ile üçüncü sırada yer aldı.
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU 15 KASIM'DA BAŞLIYOR
Kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor. 15 Nisan 2027'ye kadar devam edecek uygulama nedeniyle valilikler uyarıda bulunarak, gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.
BUDO SEFERLERİ DE İPTAL
Lodos uyarılarının ardından Marmara Bölgesi'nde şiddetli rüzgar etkili oluyor.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) gerçekleştirilmesi planlanan 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:
"Saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ile Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) ve 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)."
Çok Okunanlar