Melih Gökçek ifade sonrası soruşturma sürecini anlattı
Melih Gökçek ifade sonrası soruşturma sürecini anlattı
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hakkındaki soruşturma kapsamında 4 Eylül 2026'da Ankara Adliyesi'nde savcılığa ifade verdi. Yaklaşık iki saat süren ifade işleminin ardından açıklama yapan Gökçek, soruşturmanın gizliliği nedeniyle ifadesinin içeriğine ilişkin bilgi vermedi. Sürecin tamamlanmasının ardından konuyla ilgili daha kapsamlı açıklama yapacağını söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 04.09.2026 19:26
Haber Güncellenme Tarihi: 04.09.2026 19:28
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Gökçek, adliye çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “İfademi yaklaşık iki saat verdim ve çıktım” dedi. Savcılığa verdiği ifadenin gizli olduğunu belirten Gökçek, ifade içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşmayacağını kaydetti.
Gökçek, soruşturmanın tamamlanmasını bekleyeceğini belirterek, “Soruşturma bitecek. Neticeyi alacağız ve hepinizle televizyonda bol bol konuşacağız” ifadelerini kullandı.
Geçmiş soruşturmalara ilişkin açıklama yaptı
İlk kez savcılığa ifade vermediğini söyleyen Gökçek, belediye başkanlığı döneminde çok sayıda soruşturma ve incelemeye konu olduğunu belirtti. İlk kez 1994'te belediye başkanı seçildiğini hatırlatan Gökçek, muhalefette geçen döneminde 500 soruşturma ve inceleme geçirdiğini ve bunların tamamında takipsizlik kararı verildiğini öne sürdü.
Gökçek ayrıca 1998'de gözaltına alındığını söyledi. Refah Partisi ve AK Parti iktidarları döneminde de en az 100 soruşturma ve inceleme geçirdiğini belirten Gökçek, bu süreçlerde verdiği ifadelerin savcılık ve İçişleri Bakanlığı kayıtlarında bulunduğunu ifade etti.
Mansur Yavaş dönemindeki dosyalara değindi
Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş döneminde hakkında 100'e yakın soruşturma açıldığı yönündeki açıklamalara da karşı çıktı. Kendi verdiği rakama göre bu dönemde toplam 25 soruşturma ve inceleme geçirdiğini belirten Gökçek, bunların 21'inin tamamlandığını, dört dosyanın sonucunun ise kendisine ulaşmadığını söyledi.
Tamamlanan süreçlerin bir bölümünün İçişleri Bakanlığında, bir bölümünün ise savcılıklarda yürütüldüğünü aktaran Gökçek, dosyalarda bilirkişi raporlarının hazırlandığını ve ifadelerinin alındığını belirtti. Gökçek'in soruşturma sayılarına ve dosyaların sonuçlarına ilişkin açıklamaları kendi beyanına dayanıyor.
Yavaş'ın açıklamalarına yanıt verdi
Mansur Yavaş'ın kendisinin ifade vermeye gitmediği yönündeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığını savunan Gökçek, Yavaş'ı daha önce televizyon programında karşılıklı konuşmaya davet ettiğini söyledi.
“En büyük hakem vatandaştır” diyen Gökçek, kamuoyu önünde tartışmaya hazır olduğunu ifade etti. Gökçek ayrıca Yavaş döneminde tamamlandığını söylediği 21 dosyaya itiraz edildiğini ve bu dosyaların kendi lehine sonuçlandığını öne sürdü.
Gökçek, Yavaş'ın geçmişte kendisi hakkında yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklamalarını da gündeme getirerek, soruşturma ve takipsizlik süreçleri konusunda farklı bir yaklaşım sergilendiğini savundu.
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Melih Gökçek ifade sonrası soruşturma sürecini anlattı
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hakkındaki soruşturma kapsamında 4 Eylül 2026'da Ankara Adliyesi'nde savcılığa ifade verdi. Yaklaşık iki saat süren ifade işleminin ardından açıklama yapan Gökçek, soruşturmanın gizliliği nedeniyle ifadesinin içeriğine ilişkin bilgi vermedi. Sürecin tamamlanmasının ardından konuyla ilgili daha kapsamlı açıklama yapacağını söyledi.
Gökçek, adliye çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “İfademi yaklaşık iki saat verdim ve çıktım” dedi. Savcılığa verdiği ifadenin gizli olduğunu belirten Gökçek, ifade içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşmayacağını kaydetti.
Gökçek, soruşturmanın tamamlanmasını bekleyeceğini belirterek, “Soruşturma bitecek. Neticeyi alacağız ve hepinizle televizyonda bol bol konuşacağız” ifadelerini kullandı.
Geçmiş soruşturmalara ilişkin açıklama yaptı
İlk kez savcılığa ifade vermediğini söyleyen Gökçek, belediye başkanlığı döneminde çok sayıda soruşturma ve incelemeye konu olduğunu belirtti. İlk kez 1994'te belediye başkanı seçildiğini hatırlatan Gökçek, muhalefette geçen döneminde 500 soruşturma ve inceleme geçirdiğini ve bunların tamamında takipsizlik kararı verildiğini öne sürdü.
Gökçek ayrıca 1998'de gözaltına alındığını söyledi. Refah Partisi ve AK Parti iktidarları döneminde de en az 100 soruşturma ve inceleme geçirdiğini belirten Gökçek, bu süreçlerde verdiği ifadelerin savcılık ve İçişleri Bakanlığı kayıtlarında bulunduğunu ifade etti.
Mansur Yavaş dönemindeki dosyalara değindi
Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş döneminde hakkında 100'e yakın soruşturma açıldığı yönündeki açıklamalara da karşı çıktı. Kendi verdiği rakama göre bu dönemde toplam 25 soruşturma ve inceleme geçirdiğini belirten Gökçek, bunların 21'inin tamamlandığını, dört dosyanın sonucunun ise kendisine ulaşmadığını söyledi.
Tamamlanan süreçlerin bir bölümünün İçişleri Bakanlığında, bir bölümünün ise savcılıklarda yürütüldüğünü aktaran Gökçek, dosyalarda bilirkişi raporlarının hazırlandığını ve ifadelerinin alındığını belirtti. Gökçek'in soruşturma sayılarına ve dosyaların sonuçlarına ilişkin açıklamaları kendi beyanına dayanıyor.
Yavaş'ın açıklamalarına yanıt verdi
Mansur Yavaş'ın kendisinin ifade vermeye gitmediği yönündeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığını savunan Gökçek, Yavaş'ı daha önce televizyon programında karşılıklı konuşmaya davet ettiğini söyledi.
“En büyük hakem vatandaştır” diyen Gökçek, kamuoyu önünde tartışmaya hazır olduğunu ifade etti. Gökçek ayrıca Yavaş döneminde tamamlandığını söylediği 21 dosyaya itiraz edildiğini ve bu dosyaların kendi lehine sonuçlandığını öne sürdü.
Gökçek, Yavaş'ın geçmişte kendisi hakkında yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklamalarını da gündeme getirerek, soruşturma ve takipsizlik süreçleri konusunda farklı bir yaklaşım sergilendiğini savundu.
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