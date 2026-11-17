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Meclis'te sürpriz görüşme! Devlet Bahçeli, Bakan Gürlek'le bir araya geldi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
Bahçeli'nin Meclis'teki makam odasında basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.
Kaynak: İHA
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