Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 01.08.2026 10:05
Haber Güncellenme Tarihi: 01.08.2026 10:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan güncel hava tahmin haritasına göre, Türkiye'nin batı kesimlerinde rüzgarın hızını artırması bekleniyor.
Marmara'nın tamamı ve kıyı Ege'yi kapsayan "sarı" kodlu uyarıda, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olması istendi. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (saatte 50-80 km) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
MGM'nin uyarı haritasında sarı renkle işaretlenen ve fırtına beklenen iller Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova oldu.
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Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan güncel hava tahmin haritasına göre, Türkiye'nin batı kesimlerinde rüzgarın hızını artırması bekleniyor.
Marmara'nın tamamı ve kıyı Ege'yi kapsayan "sarı" kodlu uyarıda, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olması istendi. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (saatte 50-80 km) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
MGM'nin uyarı haritasında sarı renkle işaretlenen ve fırtına beklenen iller Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova oldu.
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