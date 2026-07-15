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Manisa, İzmir ve Bursa'da peş peşe yangın alarmı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Evkafteke Mahallesi'nde saat 13.10 sıralarında başlayan yangına ilk müdahale 13.20'de yapıldı. Alevlerin İzmir-İstanbul Otoyolu'na ulaşması nedeniyle ulaşım güvenlik amacıyla geçici olarak durduruldu. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor.

Haber Giriş Tarihi: 15.07.2026 18:12
Haber Güncellenme Tarihi: 15.07.2026 18:14
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Manisa, İzmir ve Bursa'da peş peşe yangın alarmı

zmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda 8 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer görev yapıyor. Yangının yerleşim alanlarına ve çevredeki ormanlık bölgelere yayılmasını önlemek amacıyla havadan ve karadan yoğun müdahale gerçekleştiriliyor.

Alevler İzmir-İstanbul Otoyolu'na ulaştı

Rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangının duman ve alevleri İzmir-İstanbul Otoyolu'na kadar ulaştı. Güvenlik tedbirleri kapsamında otoyol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için ilgili kurumların koordinasyonunda çalışmalar devam ediyor.

İzmir'de otluk alandaki yangın ormana sıçradı

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi çevre yolu yakınındaki otluk alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler çevredeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürdürülüyor.

Bursa'daki yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Osmanlar Mahallesi'nde otluk alanda başlayan yangın da rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin helikopterler, arazözler ve itfaiye araçlarıyla yürüttüğü müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Manisa ve İzmir'deki yangınlara yönelik söndürme çalışmalarından gelecek resmi açıklamaların gün içinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

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