Maltepe'deki bina neden çöktü? Ön bilirkişi raporu ortaya çıktı
Maltepe'deki bina neden çöktü? Ön bilirkişi raporu ortaya çıktı
Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği 7 katlı binanın çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporu ihmaller zincirini gözler önüne serdi; ruhsat harici ve sonradan inşa edildiği belirlenen 4 kat için daha önce resmi yıkım kararı alındığı ancak bu kararın yıllarca uygulanmadığı ortaya çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 09.10.2026 14:24
Haber Güncellenme Tarihi: 09.10.2026 14:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul'un Maltepe ilçesinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği bina çökmesine ilişkin ilişkin bilirkişi ön raporu tamamlandı. Raporun detaylarına TRT Haber ulaştı.
Ön raporda, binanın çökmesine ilişkin ruhsata aykırı imalatlara dikkat çekildi. Yapılan incelemelerde, binanın ruhsata aykırı bölümlerinin göçmenin meydana geldiği tarihte de mevcut olduğu belirtildi.
YIKIM KARARI ALINMIŞ FAKAT UYGULANMAMIŞ
Bilirkişi ön raporunda yer alan tespitlere göre, binaya sonradan eklenen 3, 4, 5 ve 6'ncı katların ruhsata aykırı olduğu belirlendi.
Ruhsat harici, sonradan yapımı gerçekleştirilen 4 katın yıkımına karar verildiği ancak kararın uygulanmadığı tespit edildi.
BİRDEN FAZLA İSİM KUSURLU
Bilirkişi ön raporunda, binanın mimarı, bina sahipleri, müteahhitleri ve yapım sürecinde şantiyeden sorumlu kişinin kusurlu olduğu yönünde tespitlere yer verildi.
Olayla ilgili soruşturma kapsamında daha önce iki kişinin gözaltına alındığı, mimar ve şantiye şefinin de gözaltına alınan isimler arasında bulunduğu bildirilmişti.
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Maltepe'deki bina neden çöktü? Ön bilirkişi raporu ortaya çıktı
Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği 7 katlı binanın çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporu ihmaller zincirini gözler önüne serdi; ruhsat harici ve sonradan inşa edildiği belirlenen 4 kat için daha önce resmi yıkım kararı alındığı ancak bu kararın yıllarca uygulanmadığı ortaya çıktı.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği bina çökmesine ilişkin ilişkin bilirkişi ön raporu tamamlandı. Raporun detaylarına TRT Haber ulaştı.
Ön raporda, binanın çökmesine ilişkin ruhsata aykırı imalatlara dikkat çekildi. Yapılan incelemelerde, binanın ruhsata aykırı bölümlerinin göçmenin meydana geldiği tarihte de mevcut olduğu belirtildi.
YIKIM KARARI ALINMIŞ FAKAT UYGULANMAMIŞ
Bilirkişi ön raporunda yer alan tespitlere göre, binaya sonradan eklenen 3, 4, 5 ve 6'ncı katların ruhsata aykırı olduğu belirlendi.
Ruhsat harici, sonradan yapımı gerçekleştirilen 4 katın yıkımına karar verildiği ancak kararın uygulanmadığı tespit edildi.
BİRDEN FAZLA İSİM KUSURLU
Bilirkişi ön raporunda, binanın mimarı, bina sahipleri, müteahhitleri ve yapım sürecinde şantiyeden sorumlu kişinin kusurlu olduğu yönünde tespitlere yer verildi.
Olayla ilgili soruşturma kapsamında daha önce iki kişinin gözaltına alındığı, mimar ve şantiye şefinin de gözaltına alınan isimler arasında bulunduğu bildirilmişti.
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