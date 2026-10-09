Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama
Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama
İstanbul Maltepe'de 37 yıllık 7 katlı apartmanın üç katının çökmesi sonucu 5 kişinin can verdiği faciada ilk tutuklama kararları çıktı. Gözaltına alınan binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklandı.
Haber Giriş Tarihi: 09.10.2026 20:03
Haber Güncellenme Tarihi: 09.10.2026 20:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul'un Maltepe ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği bina faciasına ilişkin yürütülen soruşturmada, yapının mimarı Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş tutuklandı. 37 yıllık binanın çökmesinin ardından hazırlanan bilirkişi ön raporu, ihmaller zincirini gözler önüne serdi; binanın ruhsata aykırı inşa edilen 3, 4, 5 ve 6. katları için 1989 ve 1990 yıllarında alınan yıkım kararlarının otuz yılı aşkın süredir uygulanmadığı tespit edildi.
Enkazdan alınan beton örneklerinde deniz kabuklarına rastlanması, inşaatta kullanılan malzemenin niteliksizliğini ortaya koyarken, olay yerindeki arama kurtarma çalışmalarında 8 kişi sağ kurtarıldı. Faciada yaşamını yitiren Gülce Turhan, Ahmet Muhammet İnan, Zeynep İnan, Mesut Bilece ve Hüseyin Özkurt'un cansız bedenlerine ulaşılırken, sorumlular hakkında hukuki süreç devam ediyor.
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Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama
İstanbul Maltepe'de 37 yıllık 7 katlı apartmanın üç katının çökmesi sonucu 5 kişinin can verdiği faciada ilk tutuklama kararları çıktı. Gözaltına alınan binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklandı.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği bina faciasına ilişkin yürütülen soruşturmada, yapının mimarı Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş tutuklandı. 37 yıllık binanın çökmesinin ardından hazırlanan bilirkişi ön raporu, ihmaller zincirini gözler önüne serdi; binanın ruhsata aykırı inşa edilen 3, 4, 5 ve 6. katları için 1989 ve 1990 yıllarında alınan yıkım kararlarının otuz yılı aşkın süredir uygulanmadığı tespit edildi.
Enkazdan alınan beton örneklerinde deniz kabuklarına rastlanması, inşaatta kullanılan malzemenin niteliksizliğini ortaya koyarken, olay yerindeki arama kurtarma çalışmalarında 8 kişi sağ kurtarıldı. Faciada yaşamını yitiren Gülce Turhan, Ahmet Muhammet İnan, Zeynep İnan, Mesut Bilece ve Hüseyin Özkurt'un cansız bedenlerine ulaşılırken, sorumlular hakkında hukuki süreç devam ediyor.
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