Maltepe'de 7 katlı bina kısmen çöktü: Enkaz altında 7 kişi var
Maltepe'de 7 katlı bina kısmen çöktü: Enkaz altında 7 kişi var
Maltepe'de 7 katlı bir binanın ilk üç katı çöktü. Binanın çökme yaşanmayan üst katlarında mahsur kalanlar, olay yerindeki ekipler tarafından tahliye edilirken, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler enkaz altındaki 5 kişiyi kurtardı. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Öte yandan binada 12 dairenin bulunduğu ve 33 kişinin yaşadığı tespit edildi. İstanbul Valisi Gül, 'Bina 1987 yılında yapılmış. Enkazdaki 7 kişinin 4'üyle temas sağlandı.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 08.10.2026 08:34
Haber Güncellenme Tarihi: 08.10.2026 08:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi’nde 7 katlı bir binanın ilk 3 katı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İki çocuk dâhil 5 kişi enkazdan sağ çıkarılırken, İstanbul Valisi Davut Gül enkaz altında kalan vatandaşlarla ilgili kritik bilgileri paylaştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Maltepe Cevizli Mahallesi'nde 7 katlı binanın çökmesi sonucu kurtarma çalışmaları sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamaları ve enkaz altındaki son durum haberimizde.
Maltepe'de Sabah Saatlerinde Facia Sosyal Medyada Paylaşıldı
İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta bulunan 7 katlı binanın ilk 3 katı, sabah saat 05.40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Dehşet anları sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme otururken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Binanın çökme meydana gelmeyen üst katlarında mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin müdahalesiyle tahliye edilirken, enkaz altında kalan kişilerin kurtarılması için geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı.
Enkazdan 2’si Çocuk 5 Kişi Sağ Çıkarıldı
Dedektör köpeklerin de kullanıldığı hummalı çalışmalarda, enkaz altından 2’si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi sağ olarak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Enkazdan çıkarılan 14 yaşındaki bir çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Çökme esnasında binanın giriş katındaki tekstil atölyesinin boş olması olası bir can kaybı artışını önlerken, çevredeki binalar da tedbir amacıyla tahliye edildi.
Vali Davut Gül: "4 Kişiyle Temas Sağlandı, 3 Kişi Aranıyor"
Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin son durumu aktardı. Yapının 1987 yılında inşa edildiğini ve 12 daireden oluştuğunu belirten Vali Gül, şu bilgileri verdi:
"Binada resmi kayıtlara göre 33 kişi yaşıyor. Çökmenin etkilediği 4 dairede ise 14 kişi kayıtlı görünüyor. 4 dairede yaşayanlardan 2 kişinin memleketlerinde olduğu belirlendi, kalanlardan 5 kişi kurtarıldı. Enkaz altındaki 7 kişinin 4’ü ile temas sağlandı. Kalan 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise titizlikle sürüyor."
Ekipler Dev Kadroyla Zamanla Yarışıyor
Arama kurtarma operasyonları kapsamında İtfaiye ekipleri 56 araç, 175 personel ve K-9 köpeğiyle, AFAD ise 5 araç, 25 personel ve 2 K-9 köpeğiyle sahada görev yapıyor. Binasının kalan kısımlarının da çökme riskine karşı ekipler yapıya kontrollü olarak girerken, sokağa çıkan yollar trafiğe kapatıldı.
Adli Soruşturma Başlatıldı, Bakan Kurum'dan Açıklama
Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devletimiz tüm kurumları ve imkânlarıyla sahadadır. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmak için hiçbir ihtimal göz ardı edilmeden çalışmalar kesintisiz sürdürülmektedir." ifadelerine yer verdi.
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Maltepe'de 7 katlı bina kısmen çöktü: Enkaz altında 7 kişi var
Maltepe'de 7 katlı bir binanın ilk üç katı çöktü. Binanın çökme yaşanmayan üst katlarında mahsur kalanlar, olay yerindeki ekipler tarafından tahliye edilirken, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler enkaz altındaki 5 kişiyi kurtardı. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Öte yandan binada 12 dairenin bulunduğu ve 33 kişinin yaşadığı tespit edildi. İstanbul Valisi Gül, 'Bina 1987 yılında yapılmış. Enkazdaki 7 kişinin 4'üyle temas sağlandı.' dedi.
İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi’nde 7 katlı bir binanın ilk 3 katı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İki çocuk dâhil 5 kişi enkazdan sağ çıkarılırken, İstanbul Valisi Davut Gül enkaz altında kalan vatandaşlarla ilgili kritik bilgileri paylaştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Maltepe Cevizli Mahallesi'nde 7 katlı binanın çökmesi sonucu kurtarma çalışmaları sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamaları ve enkaz altındaki son durum haberimizde.
Maltepe'de Sabah Saatlerinde Facia Sosyal Medyada Paylaşıldı
İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta bulunan 7 katlı binanın ilk 3 katı, sabah saat 05.40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Dehşet anları sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme otururken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Binanın çökme meydana gelmeyen üst katlarında mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin müdahalesiyle tahliye edilirken, enkaz altında kalan kişilerin kurtarılması için geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı.
Enkazdan 2’si Çocuk 5 Kişi Sağ Çıkarıldı
Dedektör köpeklerin de kullanıldığı hummalı çalışmalarda, enkaz altından 2’si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi sağ olarak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Enkazdan çıkarılan 14 yaşındaki bir çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Çökme esnasında binanın giriş katındaki tekstil atölyesinin boş olması olası bir can kaybı artışını önlerken, çevredeki binalar da tedbir amacıyla tahliye edildi.
Vali Davut Gül: "4 Kişiyle Temas Sağlandı, 3 Kişi Aranıyor"
Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin son durumu aktardı. Yapının 1987 yılında inşa edildiğini ve 12 daireden oluştuğunu belirten Vali Gül, şu bilgileri verdi:
Ekipler Dev Kadroyla Zamanla Yarışıyor
Arama kurtarma operasyonları kapsamında İtfaiye ekipleri 56 araç, 175 personel ve K-9 köpeğiyle, AFAD ise 5 araç, 25 personel ve 2 K-9 köpeğiyle sahada görev yapıyor. Binasının kalan kısımlarının da çökme riskine karşı ekipler yapıya kontrollü olarak girerken, sokağa çıkan yollar trafiğe kapatıldı.
Adli Soruşturma Başlatıldı, Bakan Kurum'dan Açıklama
Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devletimiz tüm kurumları ve imkânlarıyla sahadadır. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmak için hiçbir ihtimal göz ardı edilmeden çalışmalar kesintisiz sürdürülmektedir." ifadelerine yer verdi.
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