Maltepe'de 7 katlı bina kısmen çöktü! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Maltepe'de 7 katlı bina kısmen çöktü! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Maltepe'de bazı katları çöken 7 katlı binada başlatılan arama kurtarma çalışmalarında enkazdan 10 kişi kurtarılırken 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Enkazda bulunan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Öte yandan binanın tamamen çökme riski olduğundan dolayı aramalar durdu, ekipler uzaklaştırıldı.
Haber Giriş Tarihi: 08.10.2026 08:34
Haber Güncellenme Tarihi: 08.10.2026 11:32
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan Doğu Sokak'taki 7 katlı binanın ilk üç katı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Binanın çökme meydana gelmeyen üst katlarında mahsur kalanlar ekipler tarafından tahliye edildi, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı. Binanın giriş katındaki tekstil atölyesinin boş olduğu öğrenildi.
10 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI
Dedektör köpeklerden de yararlanan ekiplerce enkaz altından çıkarılan 2'si çocuk 5 kişi, sağlık ekiplerine teslim edilerek çevredeki hastanelere götürüldü. Ekiplerin çalışmasıyla enkazdan 5 kişi daha çıkarılırken kurtarılan kişi sayısı 10'a yükseldi.
2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekiplerin çalışmalarında 2 kişinin ise cansız bedenine enkaz altından çıkarıldı. 2 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
"HAYATİ TEHLİKESİ OLAN YOK"
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Gül, gazetecilere, binanın 1987 yılında inşa edildiğini, zemin artı 6 kat olduğunu, zeminin dükkan, diğer 6 katın da daire olarak kullanıldığını söyledi.
"4 DAİREDE TOPLAM 14 KİŞİ KAYITLI GÖRÜLÜYOR"
Binada toplamda 12 dairenin bulunduğunu anlatan Gül, "Nüfus sistemindeki kayıtlara göre toplam yaşayan kişi sayısı 33. Dairelerden zemin artı iki kattaki 4 daire çökme neticesinde zarar görmüş. Bunun neticesinde bizdeki kayıtlara göre 4 dairede toplam 14 kişi kayıtlı görülüyor. Bazen misafir olarak gelen hemşehrilerimiz, bazen de dairede yaşayıp dışarıda bulunan hemşehrilerimiz olabiliyor. Şu ana kadar bu 4 dairede yaşayanlardan 2 kişinin memlekette olduğunu tespit ettik." diye konuştu.
Öte yandan göçük altından çıkarılan vatandaşların isimleri şu şekilde açıklandı:
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, bir cumhuriyet başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
BAKAN KURUM: DEVLETİMİZ TÜM KURUMLARI VE İMKÂNLARIYLA SAHADADIR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bir binanın çökmesinin ardından, Valiliğimiz koordinasyonunda İl Müdürlüğü ekiplerimiz bölgede inceleme ve çalışmalara başlamıştır. Devletimiz tüm kurumları ve imkânlarıyla sahadadır. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmak için hiçbir ihtimal göz ardı edilmeden, büyük bir titizlik ve kararlılıkla çalışmalar kesintisiz sürdürülmektedir." dedi.
MALTEPE'DE BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA
Maltepe'de 7 katlı bir binanın 3 katında çökme meydana geldi. Çökme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
ESKİ HALİ ORTAYA ÇIKTI
Maltepe'nin Cevizli semtinde çöken 7 katlı binanın eski hali ortaya çıktı. Binanın alt katında tekstil atölyesi olduğu öğrenildi.
İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ: MALTEPE'DE TÜM İMKANLARIMIZLA SAHADAYIZ
İçişleri Bakanı Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bina çökmesinin ardından, ilgili tüm kurumlarımızın koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle ve aralıksız sürdürüyoruz" değerlendirmesini yaptı.
Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için görevlendirilen 2 mülkiye müfettişinin çalışmalara başladığını bildiren Bakan Çiftçi, "Allah, enkaz altında bulunan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmayı ve onları sevdiklerine kavuşturmayı nasip etsin. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, Maltepeli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
BİNANIN ÜST İKİ KATI KATININ KAÇAK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Binada yaşanan çökmenin sebebinin yapılan incelemeler sonucunda tespit edilmesi beklenirken Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, bağlandığı bir canlı yayında yaptığı açıklamayla binaya ilişkin çarpıcı bir duruma işaret etti.
Köymen, binanın en üst iki katının kaçak çıkıldığını tespit ettiklerini söylerken şu ifadeleri kullandı:
"Mesele tam da binanın iskanda kaç katlı olduğu. 80'li yıllarda yapılmış bir bina ve projesini arşivden çıkarttığımızda gördüğümüz binanın üzerinde kaçak iki katın olduğunu gördük. İskanı 5 kat görünüyor, iki kat kaçak çıkılmış. Belediye arşivimizdeki tutanakları kontrol ettik binanın böyle bir durumu olduğunu gördük."
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da çöken binadan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Duran, Nsosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir binada meydana gelen kısmi çökmeden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İlgili kurumlarımızın koordinasyonunda ekiplerimizin olayın ilk anlarından itibaren sahada yürüttüğü kurtarma çalışmalarının selametle sonuçlanmasını ve enkaz altında kalan vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılmasını temenni ediyorum."
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Maltepe'de 7 katlı bina kısmen çöktü! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Maltepe'de bazı katları çöken 7 katlı binada başlatılan arama kurtarma çalışmalarında enkazdan 10 kişi kurtarılırken 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Enkazda bulunan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Öte yandan binanın tamamen çökme riski olduğundan dolayı aramalar durdu, ekipler uzaklaştırıldı.
Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan Doğu Sokak'taki 7 katlı binanın ilk üç katı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Binanın çökme meydana gelmeyen üst katlarında mahsur kalanlar ekipler tarafından tahliye edildi, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı. Binanın giriş katındaki tekstil atölyesinin boş olduğu öğrenildi.
10 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI
Dedektör köpeklerden de yararlanan ekiplerce enkaz altından çıkarılan 2'si çocuk 5 kişi, sağlık ekiplerine teslim edilerek çevredeki hastanelere götürüldü. Ekiplerin çalışmasıyla enkazdan 5 kişi daha çıkarılırken kurtarılan kişi sayısı 10'a yükseldi.
2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekiplerin çalışmalarında 2 kişinin ise cansız bedenine enkaz altından çıkarıldı. 2 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
"HAYATİ TEHLİKESİ OLAN YOK"
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Gül, gazetecilere, binanın 1987 yılında inşa edildiğini, zemin artı 6 kat olduğunu, zeminin dükkan, diğer 6 katın da daire olarak kullanıldığını söyledi.
"4 DAİREDE TOPLAM 14 KİŞİ KAYITLI GÖRÜLÜYOR"
Binada toplamda 12 dairenin bulunduğunu anlatan Gül, "Nüfus sistemindeki kayıtlara göre toplam yaşayan kişi sayısı 33. Dairelerden zemin artı iki kattaki 4 daire çökme neticesinde zarar görmüş. Bunun neticesinde bizdeki kayıtlara göre 4 dairede toplam 14 kişi kayıtlı görülüyor. Bazen misafir olarak gelen hemşehrilerimiz, bazen de dairede yaşayıp dışarıda bulunan hemşehrilerimiz olabiliyor. Şu ana kadar bu 4 dairede yaşayanlardan 2 kişinin memlekette olduğunu tespit ettik." diye konuştu.
Öte yandan göçük altından çıkarılan vatandaşların isimleri şu şekilde açıklandı:
"Harun Bora Turhan (14), Hilal Meygil (19), Furkan Turhan (43), Zemzeme Bilece (32), Yunus Emre Bilece (11), Emirhan Bilece (10), Betül Bilece (8).
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, bir cumhuriyet başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
BAKAN KURUM: DEVLETİMİZ TÜM KURUMLARI VE İMKÂNLARIYLA SAHADADIR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bir binanın çökmesinin ardından, Valiliğimiz koordinasyonunda İl Müdürlüğü ekiplerimiz bölgede inceleme ve çalışmalara başlamıştır. Devletimiz tüm kurumları ve imkânlarıyla sahadadır. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmak için hiçbir ihtimal göz ardı edilmeden, büyük bir titizlik ve kararlılıkla çalışmalar kesintisiz sürdürülmektedir." dedi.
MALTEPE'DE BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA
Maltepe'de 7 katlı bir binanın 3 katında çökme meydana geldi. Çökme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
ESKİ HALİ ORTAYA ÇIKTI
Maltepe'nin Cevizli semtinde çöken 7 katlı binanın eski hali ortaya çıktı. Binanın alt katında tekstil atölyesi olduğu öğrenildi.
İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ: MALTEPE'DE TÜM İMKANLARIMIZLA SAHADAYIZ
İçişleri Bakanı Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bina çökmesinin ardından, ilgili tüm kurumlarımızın koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle ve aralıksız sürdürüyoruz" değerlendirmesini yaptı.
Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için görevlendirilen 2 mülkiye müfettişinin çalışmalara başladığını bildiren Bakan Çiftçi, "Allah, enkaz altında bulunan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmayı ve onları sevdiklerine kavuşturmayı nasip etsin. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, Maltepeli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
BİNANIN ÜST İKİ KATI KATININ KAÇAK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Binada yaşanan çökmenin sebebinin yapılan incelemeler sonucunda tespit edilmesi beklenirken Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, bağlandığı bir canlı yayında yaptığı açıklamayla binaya ilişkin çarpıcı bir duruma işaret etti.
Köymen, binanın en üst iki katının kaçak çıkıldığını tespit ettiklerini söylerken şu ifadeleri kullandı:
"Mesele tam da binanın iskanda kaç katlı olduğu. 80'li yıllarda yapılmış bir bina ve projesini arşivden çıkarttığımızda gördüğümüz binanın üzerinde kaçak iki katın olduğunu gördük. İskanı 5 kat görünüyor, iki kat kaçak çıkılmış. Belediye arşivimizdeki tutanakları kontrol ettik binanın böyle bir durumu olduğunu gördük."
"KURTARMA ÇALIŞMALARININ SELAMETLE SONUÇLANMASINI TEMENNİ EDİYORUM"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da çöken binadan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Duran, Nsosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir binada meydana gelen kısmi çökmeden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İlgili kurumlarımızın koordinasyonunda ekiplerimizin olayın ilk anlarından itibaren sahada yürüttüğü kurtarma çalışmalarının selametle sonuçlanmasını ve enkaz altında kalan vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılmasını temenni ediyorum."
Çok Okunanlar