Makas atan otomobil minibüsün devrilmesine neden oldu: 1 ölü, 20 yaralı
Makas atan otomobil minibüsün devrilmesine neden oldu: 1 ölü, 20 yaralı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın hemen öncesinde otomobilin sol şeritten sağ şeride ani bir manevra yaptığı görüldü.
Haber Giriş Tarihi: 17.11.2026 08:10
Haber Güncellenme Tarihi: 17.11.2026 08:11
Kaynak:
İHA
D-100 kara yolunun Ankara istikameti Mimar Sinan Mahallesi Feniş Kavşağı mevkiinde Gebze-Harem hattında çalışan İ.B. idaresindeki minibüsle F.U.U. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.
Minibüs yolcularından Haydar Bölün, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza anı araç kamerasında
Öte yandan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Aynı güzergahta seyir halinde olan başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, sol şeritten sağ şeride makas atan otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması, yolcu minibüsüne çarpması, minibüsün takla atması ve otomobilin savrulduğu anlar yer alıyor.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.
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Makas atan otomobil minibüsün devrilmesine neden oldu: 1 ölü, 20 yaralı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın hemen öncesinde otomobilin sol şeritten sağ şeride ani bir manevra yaptığı görüldü.
D-100 kara yolunun Ankara istikameti Mimar Sinan Mahallesi Feniş Kavşağı mevkiinde Gebze-Harem hattında çalışan İ.B. idaresindeki minibüsle F.U.U. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.
Kazada yaralanan 21 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Minibüs yolcularından Haydar Bölün, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza anı araç kamerasında
Öte yandan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Aynı güzergahta seyir halinde olan başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, sol şeritten sağ şeride makas atan otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması, yolcu minibüsüne çarpması, minibüsün takla atması ve otomobilin savrulduğu anlar yer alıyor.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.
Kaynak: İHA
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