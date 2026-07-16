İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni ve tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Gözaltına alınan Üzümcü, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Haber Giriş Tarihi: 16.07.2026 21:16
Haber Güncellenme Tarihi: 16.07.2026 21:19
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Levent Üzümcü, gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını duyurdu. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan kısa açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında @LeventUzumcu rumuzlu X hesabının kullanıcısı olduğu tespit edilen şüpheli Levent Üzümcü'nün gözaltına alındığı bildirildi.
Savcılık tutuklama talep etti
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde jandarma ekiplerince gözaltına alınan Üzümcü, işlemlerinin ardından İstanbul'a getirildi. İstanbul Adliyesi'nde savcıya ifade veren Üzümcü hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklama talep edilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk kararı verildi.
Hakimlikten adli kontrol kararı
Sulh ceza hakimliği, Levent Üzümcü'nün tutuklanmasına hükmetmedi. Hakimlik, Üzümcü hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
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Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı verildi
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni ve tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Gözaltına alınan Üzümcü, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Levent Üzümcü, gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını duyurdu. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan kısa açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında @LeventUzumcu rumuzlu X hesabının kullanıcısı olduğu tespit edilen şüpheli Levent Üzümcü'nün gözaltına alındığı bildirildi.
Savcılık tutuklama talep etti
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde jandarma ekiplerince gözaltına alınan Üzümcü, işlemlerinin ardından İstanbul'a getirildi. İstanbul Adliyesi'nde savcıya ifade veren Üzümcü hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklama talep edilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk kararı verildi.
Hakimlikten adli kontrol kararı
Sulh ceza hakimliği, Levent Üzümcü'nün tutuklanmasına hükmetmedi. Hakimlik, Üzümcü hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
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