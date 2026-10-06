Kuyumcukent'te 64 kilogramlık altın vurgunu! 3 ilde 35 şüpheli yakalandı
Kuyumcukent'te 64 kilogramlık altın vurgunu! 3 ilde 35 şüpheli yakalandı
İstanbul Bahçelievler'deki Kuyumcukent'te 16 firma yetkilisinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, O.K. ve H.K. öncülüğündeki grubun işçilikli bilezik, kolye ve alyans gibi takıları topladıktan sonra eriterek saf altına dönüştürdüğü belirlendi. Toplam 64 kilogram has altın karşılığı mağduriyete yol açıldığı tespit edilirken, İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 35 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Haber Giriş Tarihi: 06.10.2026 10:47
Haber Güncellenme Tarihi: 06.10.2026 10:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Bahçelievler'deki Kuyumcukent'te faaliyet gösteren 16 ayrı firma yetkilisinin şikayeti üzerine geniş çaplı inceleme başlatıldı.
64 KİLOGRAM HAS ALTIN KARŞILIĞINDA MAĞDURİYET
Soruşturma kapsamında O.K. ve H.K. öncülüğündeki grubun, üçüncü kişiler adına kurdukları işyerlerini kullanarak işçilikli bilezik, kolye ve alyans gibi değerli takıları topladığı, daha sonra bu ürünleri eriterek saf altına dönüştürdüğü ve toplam 64 kilogram has altın karşılığı mağduriyet oluşturduğu belirlendi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, şüphelilerin Anadolu'da satacaklarını söyledikleri takıları mağdurlardan teslim aldığı, karşılığında başlangıçta kısmi ödemeler yaptığı ve yeni ürünler alarak borç miktarını artırdığı tespit edildi.
Şüphelilerin daha sonra mal aldıkları kişilere iflas ettiklerini söyleyerek ödemeleri gerçekleştirmediği, topladıkları takıları ise kendi bünyelerindeki atölyelerde eritip saf altın haline getirdiği belirlendi.
35 ŞÜPHELİ İÇİN EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, nitelikli dolandırıcılık ile suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.
Kararlar, İstanbul, Ankara ve Kocaeli'deki 45 konut ile 3 işyerinde 6 Ekim 2026'da eş zamanlı olarak uygulanmaya başlandı.
ARAÇ VE TAŞINMAZLARA DA EL KONULACAK
Şüphelilerin banka ve elektronik para hesapları ile tüm hak ve alacaklarına ilişkin tedbir uygulanırken, 18 araç ve 13 taşınmaz için de Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında el koyma kararı alındı.
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Kuyumcukent'te 64 kilogramlık altın vurgunu! 3 ilde 35 şüpheli yakalandı
İstanbul Bahçelievler'deki Kuyumcukent'te 16 firma yetkilisinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, O.K. ve H.K. öncülüğündeki grubun işçilikli bilezik, kolye ve alyans gibi takıları topladıktan sonra eriterek saf altına dönüştürdüğü belirlendi. Toplam 64 kilogram has altın karşılığı mağduriyete yol açıldığı tespit edilirken, İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 35 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Bahçelievler'deki Kuyumcukent'te faaliyet gösteren 16 ayrı firma yetkilisinin şikayeti üzerine geniş çaplı inceleme başlatıldı.
64 KİLOGRAM HAS ALTIN KARŞILIĞINDA MAĞDURİYET
Soruşturma kapsamında O.K. ve H.K. öncülüğündeki grubun, üçüncü kişiler adına kurdukları işyerlerini kullanarak işçilikli bilezik, kolye ve alyans gibi değerli takıları topladığı, daha sonra bu ürünleri eriterek saf altına dönüştürdüğü ve toplam 64 kilogram has altın karşılığı mağduriyet oluşturduğu belirlendi.
TAKILARI TOPLADILAR, ÖDEMELERİ ERTELEYİP BORCU BÜYÜTTÜLER
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, şüphelilerin Anadolu'da satacaklarını söyledikleri takıları mağdurlardan teslim aldığı, karşılığında başlangıçta kısmi ödemeler yaptığı ve yeni ürünler alarak borç miktarını artırdığı tespit edildi.
Şüphelilerin daha sonra mal aldıkları kişilere iflas ettiklerini söyleyerek ödemeleri gerçekleştirmediği, topladıkları takıları ise kendi bünyelerindeki atölyelerde eritip saf altın haline getirdiği belirlendi.
35 ŞÜPHELİ İÇİN EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, nitelikli dolandırıcılık ile suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.
Kararlar, İstanbul, Ankara ve Kocaeli'deki 45 konut ile 3 işyerinde 6 Ekim 2026'da eş zamanlı olarak uygulanmaya başlandı.
ARAÇ VE TAŞINMAZLARA DA EL KONULACAK
Şüphelilerin banka ve elektronik para hesapları ile tüm hak ve alacaklarına ilişkin tedbir uygulanırken, 18 araç ve 13 taşınmaz için de Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında el koyma kararı alındı.
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