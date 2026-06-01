Kutsal topraklardan dönen hacılar çiçeklerle karşılandı

Kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren vatandaşların yurda dönüşleri sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Suudi Arabistan'ın Taif kentinden hareket eden hacılar, Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçaklarla akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Hacı kafilelerinin dönüş sürecinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Haber Giriş Tarihi: 01.06.2026 20:20
Haber Güncellenme Tarihi: 01.06.2026 20:22
Kaynak: Haber Merkezi
Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, İstanbul Havalimanı'na gelen hacıları çiçeklerle karşıladı. Dış Hatlar Geliş Terminali'nde işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, terminal çıkışında kendilerini bekleyen aileleri ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Havalimanında duygusal buluşmalar yaşandı

Pasaport işlemlerinin ardından terminalden çıkan hacılar, uzun süren ayrılığın ardından aileleriyle kucaklaştı. Karşılama alanında yakınlarını bekleyen vatandaşlar, hacıların dönüşünü memnuniyetle karşıladı.

Hacılar organizasyondan memnun kaldı

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara giden hacılar, ibadetlerini yerine getirirken önemli kolaylıklar sağlandığını ifade etti. Hacılar, organizasyon sürecinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

