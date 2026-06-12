Kılıçdaroğlu Silivri soruşturması için heyet görevlendirdi
Kılıçdaroğlu Silivri soruşturması için heyet görevlendirdi
Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma ve operasyon sürecini yerinde incelemek amacıyla bir heyet görevlendirdi. Genel Başkan Yardımcısı Av. Hasan Efe Uyar başkanlığındaki heyetin, MYK toplantısının ardından İstanbul’a hareket ettiği bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 12.06.2026 20:19
Haber Güncellenme Tarihi: 12.06.2026 20:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Edinilen bilgilere göre heyet, Silivri Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmanın hukuki boyutlarını inceleyecek ve gelişmeleri yerinde takip edecek. Yetkili kurumlarla yapılacak temaslar kapsamında soruşturma sürecine ilişkin bilgi alınacağı kaydedildi.
Parti kaynakları, heyetin hazırlayacağı raporların ilerleyen günlerde parti yönetimine iletileceğini ifade etti. Sürecin seyri ve soruşturmanın yeni aşamalarının da yakından izleneceği bildirildi.
Soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Silivri Belediyesindeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılık tarafından yapılan incelemelerde belediyeye personel alımı, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, malvarlığı edinimi ve belediye taşınmazlarının satış süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu öne sürüldü.
Bilirkişi raporunda kamu zararı tespiti
Soruşturma dosyasında yer alan bilirkişi tespitine göre, belediyeye ait tescil harici park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması nedeniyle 21 milyon 522 bin 717 lira kamu zararı oluştuğu değerlendirildi.
Bu tespitler doğrultusunda Başsavcılık tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikap", "nüfuz ticareti", "görevi kötüye kullanma", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "imar kirliliğine neden olma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.
Eş zamanlı operasyon düzenlendi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltı kararları uygulandı. Operasyonda Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 17 şüpheli yakalanırken, belediye binasında da arama gerçekleştirildi.
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Kılıçdaroğlu Silivri soruşturması için heyet görevlendirdi
Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma ve operasyon sürecini yerinde incelemek amacıyla bir heyet görevlendirdi. Genel Başkan Yardımcısı Av. Hasan Efe Uyar başkanlığındaki heyetin, MYK toplantısının ardından İstanbul’a hareket ettiği bildirildi.
Edinilen bilgilere göre heyet, Silivri Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmanın hukuki boyutlarını inceleyecek ve gelişmeleri yerinde takip edecek. Yetkili kurumlarla yapılacak temaslar kapsamında soruşturma sürecine ilişkin bilgi alınacağı kaydedildi.
Parti kaynakları, heyetin hazırlayacağı raporların ilerleyen günlerde parti yönetimine iletileceğini ifade etti. Sürecin seyri ve soruşturmanın yeni aşamalarının da yakından izleneceği bildirildi.
Soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Silivri Belediyesindeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılık tarafından yapılan incelemelerde belediyeye personel alımı, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, malvarlığı edinimi ve belediye taşınmazlarının satış süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu öne sürüldü.
Bilirkişi raporunda kamu zararı tespiti
Soruşturma dosyasında yer alan bilirkişi tespitine göre, belediyeye ait tescil harici park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması nedeniyle 21 milyon 522 bin 717 lira kamu zararı oluştuğu değerlendirildi.
Bu tespitler doğrultusunda Başsavcılık tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikap", "nüfuz ticareti", "görevi kötüye kullanma", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "imar kirliliğine neden olma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.
Eş zamanlı operasyon düzenlendi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltı kararları uygulandı. Operasyonda Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 17 şüpheli yakalanırken, belediye binasında da arama gerçekleştirildi.
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