Gözaltında kötü muamele ve usulsüz arama iddiasına soruşturma
Gözaltında kötü muamele ve usulsüz arama iddiasına soruşturma
İçişleri Bakanlığı, bir ceza davasında yargılanan kişinin gözaltında kötü muameleye maruz kaldığı ve usulsüz arama yapıldığı iddiaları hakkında soruşturma başlattı.
Haber Giriş Tarihi: 12.06.2026 15:36
Haber Güncellenme Tarihi: 12.06.2026 15:37
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Bir ceza davası kapsamında tutuklu yargılanan bir şahsın, gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığına yönelik kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu iddiaların hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılması amacıyla mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirilmiştir"
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Gözaltında kötü muamele ve usulsüz arama iddiasına soruşturma
İçişleri Bakanlığı, bir ceza davasında yargılanan kişinin gözaltında kötü muameleye maruz kaldığı ve usulsüz arama yapıldığı iddiaları hakkında soruşturma başlattı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Bir ceza davası kapsamında tutuklu yargılanan bir şahsın, gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığına yönelik kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu iddiaların hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılması amacıyla mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirilmiştir"
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