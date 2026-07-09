Kum zambağını koparanlara 699 bin TL ceza uygulanıyor
Kum zambağını koparanlara 699 bin TL ceza uygulanıyor
Koruma altındaki kum zambağı, Samsun'un Atakum ilçesindeki sahillerde yaz mevsimiyle birlikte yeniden çiçek açtı. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan endemik bitkiyi koparanlara 2026 yılı itibarıyla 699 bin 245 TL idari para cezası uygulanıyor. Yetkililer, doğal yaşam alanlarının korunması için vatandaşlardan duyarlı davranmalarını isterken, bölgede koruma çalışmalarının sürmesi bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 09.07.2026 19:13
Haber Güncellenme Tarihi: 09.07.2026 19:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Atakum sahilinde doğal olarak yetişen kum zambakları, yaz aylarında açan beyaz ve hoş kokulu çiçekleriyle kumsallarda dikkat çekiyor. Bölgenin biyolojik çeşitliliğinin önemli unsurları arasında gösterilen bitki, nesli tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altında bulunuyor.
Koruma amacıyla uyarı tabelaları yerleştirildi
Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) kriterleri kapsamında korunması gereken türler arasında yer alan kum zambaklarının yaşam alanlarının korunması amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Atakum sahilinin İncesu mevkisine uyarı tabelaları yerleştirildi. Tabelalarda bitkinin korunmasına yönelik bilgilendirmelere yer veriliyor.
Kum zambağını koparanlara 699 bin 245 TL ceza
2026 yılı itibarıyla koruma altındaki kum zambağını koparanlara 699 bin 245 TL idari para cezası uygulanıyor. Yetkililer, bitkilerin doğal ortamında korunmasının ekosistemin devamlılığı açısından önem taşıdığını belirterek vatandaşların bitkilere zarar vermemesi çağrısında bulunuyor.
Sahilde vakit geçiren bazı vatandaşlar, cezanın bu seviyede olduğunu ilk kez öğrendiklerini ifade ederek bundan sonra daha dikkatli davranacaklarını söyledi. Bazı ziyaretçiler ise sahil boyunca bulunan kum zambaklarının daha geniş alanlarda koruma altına alınması gerektiğini dile getirdi.
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Kum zambağını koparanlara 699 bin TL ceza uygulanıyor
Koruma altındaki kum zambağı, Samsun'un Atakum ilçesindeki sahillerde yaz mevsimiyle birlikte yeniden çiçek açtı. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan endemik bitkiyi koparanlara 2026 yılı itibarıyla 699 bin 245 TL idari para cezası uygulanıyor. Yetkililer, doğal yaşam alanlarının korunması için vatandaşlardan duyarlı davranmalarını isterken, bölgede koruma çalışmalarının sürmesi bekleniyor.
Atakum sahilinde doğal olarak yetişen kum zambakları, yaz aylarında açan beyaz ve hoş kokulu çiçekleriyle kumsallarda dikkat çekiyor. Bölgenin biyolojik çeşitliliğinin önemli unsurları arasında gösterilen bitki, nesli tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altında bulunuyor.
Koruma amacıyla uyarı tabelaları yerleştirildi
Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) kriterleri kapsamında korunması gereken türler arasında yer alan kum zambaklarının yaşam alanlarının korunması amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Atakum sahilinin İncesu mevkisine uyarı tabelaları yerleştirildi. Tabelalarda bitkinin korunmasına yönelik bilgilendirmelere yer veriliyor.
Kum zambağını koparanlara 699 bin 245 TL ceza
2026 yılı itibarıyla koruma altındaki kum zambağını koparanlara 699 bin 245 TL idari para cezası uygulanıyor. Yetkililer, bitkilerin doğal ortamında korunmasının ekosistemin devamlılığı açısından önem taşıdığını belirterek vatandaşların bitkilere zarar vermemesi çağrısında bulunuyor.
Vatandaşlar cezanın tutarını şaşkınlıkla karşıladı
Sahilde vakit geçiren bazı vatandaşlar, cezanın bu seviyede olduğunu ilk kez öğrendiklerini ifade ederek bundan sonra daha dikkatli davranacaklarını söyledi. Bazı ziyaretçiler ise sahil boyunca bulunan kum zambaklarının daha geniş alanlarda koruma altına alınması gerektiğini dile getirdi.
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