''Kirpi Ahmet'' cinayeti 16 yıl sonra yeniden açıldı!
''Kirpi Ahmet'' cinayeti 16 yıl sonra yeniden açıldı!
Zonguldak'ta 16 yıl sonra yeniden açılan 'Kirpi Ahmet' Ahmet Yılmaz cinayetinde tutuklu sanıkların savunması alındı. Sanıklardan biri, 4 kişi araçta alkol aldıklarını, bu sırada sızdığını uyandığında ise Yılmaz'ın öldürüldüğünü, cinayeti işlediği iddia edilen B.İ.'nin ise kendisine, 'Olan oldu. Eşiyle olan aramızdaki ilişkiyi öğrendi. Ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti' dediğini iddia etti. Tanıklık yapan eski eş ise, 'Boşanmak istediğimde beni tehdit etti. Ben İ.E'ye sen kimsin de adam öldüreceksin dediğimde, 'Baraja adam attık, bulamadılar' derdi. Beni tehdit etmek amaçlı bunları söylüyordu. Her şeyi abartarak anlattığı için böyle şeyi yapacağını tahmin etmiyordum.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 18.11.2026 09:10
Haber Güncellenme Tarihi: 18.11.2026 09:10
Kaynak:
AA
Zonguldak’ta 2008 yılında kaybolan ve iki yıl sonra kemikleri barajda bulunan Ahmet Yılmaz’ın cinayetine ilişkin dava, 16 yıl sonra yeniden gündeme geldi. Üçü tutuklu dört sanığın yargılandığı duruşmada, cinayet itirafı niteliğindeki iddialar ve eski eşin tanıklığı dikkat çekti.
“Kirpi Ahmet” lakabıyla tanınan Ahmet Yılmaz’ın öldürülmesine ilişkin davada sanıkların savunmaları alındı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar K.A., T.Y. ve E.İ. ile başka suçtan tutuklu bulunan İ.B. SEGBİS aracılığıyla katıldı.
Sanıktan dikkat çeken cinayet anlatımı
Tutuklu sanık K.A., Ahmet Yılmaz ile 2004 yılından bu yana arkadaş olduklarını ve olay günü birlikte alkol aldıklarını anlattı.
Olay günü Yılmaz’ın eşiyle tartıştığını ve moralinin bozuk olduğunu söyleyen K.A., Yılmaz’ın isteği üzerine evden alkol alarak yanlarına geldiğini belirtti. Bir süre dere kenarında alkol aldıklarını, ardından araçta içmeye devam ettiklerini ifade etti.
Araçta kendisi, Ahmet Yılmaz, B.İ. ve T.Y.’nin bulunduğunu söyleyen K.A., alkolün etkisiyle uyuyakaldığını öne sürdü. Uyandığında T.Y.’nin aracın camına vurarak bağırdığını belirten sanık, Yılmaz’ın koltukta hareketsiz yattığını anlattı.
K.A., B.İ.’ye ne olduğunu sorduğunda şu yanıtı aldığını iddia etti:
“Olan oldu. Eşiyle olan aramızdaki ilişkiyi öğrendi. Ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti.”
Sanık, Ahmet Yılmaz’ın cesedine daha sonra ne yapıldığını bilmediğini savundu.
Diğer sanık ifadeleri kısmen doğruladı
Duruşmada söz alan T.Y. de B.İ. ile arkadaşlık yapan kişilerin ondan korktuğunu ileri sürdü. K.A.’nın anlattıklarının bir bölümünün doğru olduğunu söyledi.
Tutuklu sanık E.İ. ise olay sırasında olay yerinde bulunmadığını, yaşananları öldürülen ağabeyi B.İ.’den duydukları üzerinden anlattığını belirtti.
Eski eşinden “Baraja adam attık” iddiası
Duruşmada tanık olarak dinlenen İ.B., eski eşi İ.E. tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Boşanmak istediği dönemde yaşadığı olayları anlatan tanık, eski eşinin kendisine yönelik sözlerini şöyle aktardı:
“Boşanmak istediğimde beni tehdit etti. Ben İ.E.'ye sen kimsin de adam öldüreceksin dediğimde, ‘Baraja adam attık, bulamadılar’ derdi. Beni tehdit etmek amaçlı bunları söylüyordu. Her şeyi abartarak anlattığı için böyle şeyi yapacağını tahmin etmiyordum.”
Sanıkların tutukluluk hali devam edecek
Duruşmada sanıklar suçlamalarla ilgili savunmalarını yaparken mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar verdi. Dava ileri bir tarihe ertelendi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.
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''Kirpi Ahmet'' cinayeti 16 yıl sonra yeniden açıldı!
Zonguldak'ta 16 yıl sonra yeniden açılan 'Kirpi Ahmet' Ahmet Yılmaz cinayetinde tutuklu sanıkların savunması alındı. Sanıklardan biri, 4 kişi araçta alkol aldıklarını, bu sırada sızdığını uyandığında ise Yılmaz'ın öldürüldüğünü, cinayeti işlediği iddia edilen B.İ.'nin ise kendisine, 'Olan oldu. Eşiyle olan aramızdaki ilişkiyi öğrendi. Ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti' dediğini iddia etti. Tanıklık yapan eski eş ise, 'Boşanmak istediğimde beni tehdit etti. Ben İ.E'ye sen kimsin de adam öldüreceksin dediğimde, 'Baraja adam attık, bulamadılar' derdi. Beni tehdit etmek amaçlı bunları söylüyordu. Her şeyi abartarak anlattığı için böyle şeyi yapacağını tahmin etmiyordum.' dedi.
Zonguldak’ta 2008 yılında kaybolan ve iki yıl sonra kemikleri barajda bulunan Ahmet Yılmaz’ın cinayetine ilişkin dava, 16 yıl sonra yeniden gündeme geldi. Üçü tutuklu dört sanığın yargılandığı duruşmada, cinayet itirafı niteliğindeki iddialar ve eski eşin tanıklığı dikkat çekti.
“Kirpi Ahmet” lakabıyla tanınan Ahmet Yılmaz’ın öldürülmesine ilişkin davada sanıkların savunmaları alındı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar K.A., T.Y. ve E.İ. ile başka suçtan tutuklu bulunan İ.B. SEGBİS aracılığıyla katıldı.
Sanıktan dikkat çeken cinayet anlatımı
Tutuklu sanık K.A., Ahmet Yılmaz ile 2004 yılından bu yana arkadaş olduklarını ve olay günü birlikte alkol aldıklarını anlattı.
Olay günü Yılmaz’ın eşiyle tartıştığını ve moralinin bozuk olduğunu söyleyen K.A., Yılmaz’ın isteği üzerine evden alkol alarak yanlarına geldiğini belirtti. Bir süre dere kenarında alkol aldıklarını, ardından araçta içmeye devam ettiklerini ifade etti.
Araçta kendisi, Ahmet Yılmaz, B.İ. ve T.Y.’nin bulunduğunu söyleyen K.A., alkolün etkisiyle uyuyakaldığını öne sürdü. Uyandığında T.Y.’nin aracın camına vurarak bağırdığını belirten sanık, Yılmaz’ın koltukta hareketsiz yattığını anlattı.
K.A., B.İ.’ye ne olduğunu sorduğunda şu yanıtı aldığını iddia etti:
“Olan oldu. Eşiyle olan aramızdaki ilişkiyi öğrendi. Ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti.”
Sanık, Ahmet Yılmaz’ın cesedine daha sonra ne yapıldığını bilmediğini savundu.
Diğer sanık ifadeleri kısmen doğruladı
Duruşmada söz alan T.Y. de B.İ. ile arkadaşlık yapan kişilerin ondan korktuğunu ileri sürdü. K.A.’nın anlattıklarının bir bölümünün doğru olduğunu söyledi.
Tutuklu sanık E.İ. ise olay sırasında olay yerinde bulunmadığını, yaşananları öldürülen ağabeyi B.İ.’den duydukları üzerinden anlattığını belirtti.
Eski eşinden “Baraja adam attık” iddiası
Duruşmada tanık olarak dinlenen İ.B., eski eşi İ.E. tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Boşanmak istediği dönemde yaşadığı olayları anlatan tanık, eski eşinin kendisine yönelik sözlerini şöyle aktardı:
“Boşanmak istediğimde beni tehdit etti. Ben İ.E.'ye sen kimsin de adam öldüreceksin dediğimde, ‘Baraja adam attık, bulamadılar’ derdi. Beni tehdit etmek amaçlı bunları söylüyordu. Her şeyi abartarak anlattığı için böyle şeyi yapacağını tahmin etmiyordum.”
Sanıkların tutukluluk hali devam edecek
Duruşmada sanıklar suçlamalarla ilgili savunmalarını yaparken mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar verdi. Dava ileri bir tarihe ertelendi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.
Kaynak: AA
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