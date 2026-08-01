Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, CHP’den istifa etti
Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, CHP’den istifa etti
Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini ve siyasi çalışmalarını Özgür Özel'in liderliğinde kurulan YENİ Parti çatısı altında sürdüreceğini açıkladı. Yazılı bir açıklama yayımlayan Önal, kararını "ülkenin içinden geçtiği süreçte yeni bir başlangıç" olarak değerlendirdi.
Haber Giriş Tarihi: 01.08.2026 15:15
Haber Güncellenme Tarihi: 01.08.2026 15:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, CHP'den istifa ettiğini duyurarak siyasi yoluna YENİ Parti'de devam edeceğini açıkladı. Önal, kararını "yeni bir başlangıç" olarak nitelendirirken, Kırıkkale'ye hizmet etmeyi sürdüreceğini belirtti.
"Yeni bir yola çıkma vakti geldi"
Siyasi yaşamına genç yaşlarda CHP'de başladığını hatırlatan Ahmet Önal, yıllar boyunca partinin farklı kademelerinde görev aldığını ve bu süreçte önemli sorumluluklar üstlendiğini belirtti.
Kırıkkale Belediye Başkanlığı görevini büyük bir onurla yürüttüğünü ifade eden Önal, "Hayatım boyunca adaletin, eşitliğin ve halktan yana siyasetin savunucusu olmaya gayret ettim." dedi.
Türkiye'nin kritik bir dönemden geçtiğini vurgulayan Önal, bu süreçte yeni bir siyasi yol haritası belirlediğini belirterek, "Bugün, ülkemizin içinden geçtiği bu tarihi dönemeçte, yepyeni bir yola çıkma vakti gelmiştir." ifadelerini kullandı.
Siyasi mücadelesini YENİ Parti'de sürdürecek
Ahmet Önal, açıklamasında siyasi mücadelesine Özgür Özel'in genel başkanlığını yaptığı YENİ Parti bünyesinde devam etme kararı aldığını duyurdu.
Önal, "Bu inanç ve kararlılıkla Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde kurulan YENİ Parti çatısı altında, ülkemizin aydınlık yarınları için mücadele etme kararı almış bulunuyorum." açıklamasını yaptı.
"Bu bir veda değil"
Kararının geçmişte birlikte çalıştığı yol arkadaşlarına yönelik bir kopuş anlamına gelmediğini belirten Önal, bu adımın Kırıkkale ve Türkiye adına daha güçlü katkı sunma hedefiyle atıldığını ifade etti.
Kırıkkale'ye hizmet etmeyi sürdüreceğini vurgulayan Önal, belediye başkanlığı görevini aynı anlayışla sürdüreceğini belirterek, "Kırıkkale'ye olan sevdamızdan, memleketimize olan borcumuzdan bir adım bile geri atmayacağız." dedi.
Açıklamasının sonunda bugüne kadar kendisine destek veren partililere ve Kırıkkalelilere teşekkür eden Önal, Cumhuriyet'in temel değerleri doğrultusunda mücadelesine devam edeceğini belirterek, "Yolumuz açık olsun." ifadeleriyle mesajını tamamladı.
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Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, CHP’den istifa etti
Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini ve siyasi çalışmalarını Özgür Özel'in liderliğinde kurulan YENİ Parti çatısı altında sürdüreceğini açıkladı. Yazılı bir açıklama yayımlayan Önal, kararını "ülkenin içinden geçtiği süreçte yeni bir başlangıç" olarak değerlendirdi.
Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, CHP'den istifa ettiğini duyurarak siyasi yoluna YENİ Parti'de devam edeceğini açıkladı. Önal, kararını "yeni bir başlangıç" olarak nitelendirirken, Kırıkkale'ye hizmet etmeyi sürdüreceğini belirtti.
"Yeni bir yola çıkma vakti geldi"
Siyasi yaşamına genç yaşlarda CHP'de başladığını hatırlatan Ahmet Önal, yıllar boyunca partinin farklı kademelerinde görev aldığını ve bu süreçte önemli sorumluluklar üstlendiğini belirtti.
Kırıkkale Belediye Başkanlığı görevini büyük bir onurla yürüttüğünü ifade eden Önal, "Hayatım boyunca adaletin, eşitliğin ve halktan yana siyasetin savunucusu olmaya gayret ettim." dedi.
Türkiye'nin kritik bir dönemden geçtiğini vurgulayan Önal, bu süreçte yeni bir siyasi yol haritası belirlediğini belirterek, "Bugün, ülkemizin içinden geçtiği bu tarihi dönemeçte, yepyeni bir yola çıkma vakti gelmiştir." ifadelerini kullandı.
Siyasi mücadelesini YENİ Parti'de sürdürecek
Ahmet Önal, açıklamasında siyasi mücadelesine Özgür Özel'in genel başkanlığını yaptığı YENİ Parti bünyesinde devam etme kararı aldığını duyurdu.
Önal, "Bu inanç ve kararlılıkla Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde kurulan YENİ Parti çatısı altında, ülkemizin aydınlık yarınları için mücadele etme kararı almış bulunuyorum." açıklamasını yaptı.
"Bu bir veda değil"
Kararının geçmişte birlikte çalıştığı yol arkadaşlarına yönelik bir kopuş anlamına gelmediğini belirten Önal, bu adımın Kırıkkale ve Türkiye adına daha güçlü katkı sunma hedefiyle atıldığını ifade etti.
Kırıkkale'ye hizmet etmeyi sürdüreceğini vurgulayan Önal, belediye başkanlığı görevini aynı anlayışla sürdüreceğini belirterek, "Kırıkkale'ye olan sevdamızdan, memleketimize olan borcumuzdan bir adım bile geri atmayacağız." dedi.
Açıklamasının sonunda bugüne kadar kendisine destek veren partililere ve Kırıkkalelilere teşekkür eden Önal, Cumhuriyet'in temel değerleri doğrultusunda mücadelesine devam edeceğini belirterek, "Yolumuz açık olsun." ifadeleriyle mesajını tamamladı.
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