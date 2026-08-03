Kılıçdaroğlu'ndan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Elimizi taşın altına koyuyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Elimizi taşın altına koyuyoruz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezli yürütülmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, silahsızlanmanın gerçek, denetlenebilir ve geri dönüşsüz olması gerektiğini söyledi. Açıklamalarında hukuk devleti, demokratik siyaset ve üniter yapı vurgusu öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 03.08.2026 18:07
Haber Güncellenme Tarihi: 03.08.2026 18:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 2013 yılında başlatılan ilk çözüm sürecinde de sorunun çözüm adresi olarak TBMM'yi işaret ettiğini hatırlattı. 2020 yılındaki parti kurultayında da benzer bir yaklaşımı benimsediklerini belirten Kılıçdaroğlu, 2026 itibarıyla çözüm sürecinin Meclis çatısı altında ele alınmasının önemli bir adım olduğunu ifade etti.
Kılıçdaroğlu, kalıcı çözüm için dört temel başlığın birlikte ele alınması gerektiğini söyledi. Buna göre;
Terör örgütünün doğrulanabilir şekilde silahsızlanması ve örgütsel tasfiyesinin sağlanması,Türkiye'nin tüm vatandaşlarını kapsayan demokratik ve hukuki reformların hayata geçirilmesi,Irak ve Suriye'deki bağlantılı silahlı yapıların geleceğini kapsayan bölgesel güvenlik düzenlemelerinin oluşturulması,Dış güçlerin vekil yapılanmalar üzerinden etkisini sınırlandıracak egemenlik stratejisinin uygulanması gerektiğini belirtti.
Kılıçdaroğlu, bu dört başlığın birbirinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini, Türkiye'nin hem iç barışını hem de güvenlik mimarisini hukuk ve demokrasi temelinde inşa etmesi gerektiğini ifade etti.
Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırma mesajı
CHP olarak süreci "Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırma" yaklaşımıyla değerlendirdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, güvenlik ile özgürlüğün anayasal düzen içinde birlikte korunmasının önemine dikkat çekti. Silahın siyasetin tamamen dışına çıkması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, sürecin şeffaflık, hukuki güvence ve toplumsal katılım ilkeleriyle yürütülmesi gerektiğini söyledi.
Eşit yurttaşlık ve üniter yapı vurgusu
Kılıçdaroğlu, CHP'nin cumhuriyetçi eşit yurttaşlık anlayışını savunduğunu belirterek, tüm vatandaşların eşit haklara sahip olduğunu dile getirdi. Terörün sona ermesinin Türkiye'nin güvenliği ve bölgesel konumu açısından önemli olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Terörün bitmesi ve üniter devlet yapısı kırmızı çizgimizdir" dedi.
"Elimizi taşın altına koyuyoruz"
Sürece ilişkin çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, tüm aşamaların bundan sonra da TBMM merkezli yürütülmesi gerektiğini belirtti. Çerçeve yasanın açık hukuk ilkelerine dayanması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, silahsızlanmanın gerçek, denetlenebilir ve geri dönüşsüz olması gerektiğini yineledi. Demokratik siyasetin alanının genişletilmesi ve egemenlik ilkesinin korunmasının önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeyi kuran parti olarak sorumluluğumuzu biliyoruz. Hiçbir siyasi menfaat düşünmeden elimizi taşın altına koyuyoruz" ifadelerini kullandı.
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Kılıçdaroğlu'ndan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Elimizi taşın altına koyuyoruz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezli yürütülmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, silahsızlanmanın gerçek, denetlenebilir ve geri dönüşsüz olması gerektiğini söyledi. Açıklamalarında hukuk devleti, demokratik siyaset ve üniter yapı vurgusu öne çıktı.
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 2013 yılında başlatılan ilk çözüm sürecinde de sorunun çözüm adresi olarak TBMM'yi işaret ettiğini hatırlattı. 2020 yılındaki parti kurultayında da benzer bir yaklaşımı benimsediklerini belirten Kılıçdaroğlu, 2026 itibarıyla çözüm sürecinin Meclis çatısı altında ele alınmasının önemli bir adım olduğunu ifade etti.
Kılıçdaroğlu, kalıcı çözüm için dört temel başlığın birlikte ele alınması gerektiğini söyledi. Buna göre;
Terör örgütünün doğrulanabilir şekilde silahsızlanması ve örgütsel tasfiyesinin sağlanması,Türkiye'nin tüm vatandaşlarını kapsayan demokratik ve hukuki reformların hayata geçirilmesi,Irak ve Suriye'deki bağlantılı silahlı yapıların geleceğini kapsayan bölgesel güvenlik düzenlemelerinin oluşturulması,Dış güçlerin vekil yapılanmalar üzerinden etkisini sınırlandıracak egemenlik stratejisinin uygulanması gerektiğini belirtti.
Kılıçdaroğlu, bu dört başlığın birbirinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini, Türkiye'nin hem iç barışını hem de güvenlik mimarisini hukuk ve demokrasi temelinde inşa etmesi gerektiğini ifade etti.
Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırma mesajı
CHP olarak süreci "Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırma" yaklaşımıyla değerlendirdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, güvenlik ile özgürlüğün anayasal düzen içinde birlikte korunmasının önemine dikkat çekti. Silahın siyasetin tamamen dışına çıkması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, sürecin şeffaflık, hukuki güvence ve toplumsal katılım ilkeleriyle yürütülmesi gerektiğini söyledi.
Eşit yurttaşlık ve üniter yapı vurgusu
Kılıçdaroğlu, CHP'nin cumhuriyetçi eşit yurttaşlık anlayışını savunduğunu belirterek, tüm vatandaşların eşit haklara sahip olduğunu dile getirdi. Terörün sona ermesinin Türkiye'nin güvenliği ve bölgesel konumu açısından önemli olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Terörün bitmesi ve üniter devlet yapısı kırmızı çizgimizdir" dedi.
"Elimizi taşın altına koyuyoruz"
Sürece ilişkin çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, tüm aşamaların bundan sonra da TBMM merkezli yürütülmesi gerektiğini belirtti. Çerçeve yasanın açık hukuk ilkelerine dayanması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, silahsızlanmanın gerçek, denetlenebilir ve geri dönüşsüz olması gerektiğini yineledi. Demokratik siyasetin alanının genişletilmesi ve egemenlik ilkesinin korunmasının önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeyi kuran parti olarak sorumluluğumuzu biliyoruz. Hiçbir siyasi menfaat düşünmeden elimizi taşın altına koyuyoruz" ifadelerini kullandı.
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