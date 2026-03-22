Katar’daki şehit haberi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan mesaj
Katar’daki şehit haberi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan mesaj
Katar’daki şehit haberi sonrası Erdoğan’dan mesaj yayımlandı. Helikopter kazasında TSK ve ASELSAN personelinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 22.03.2026 15:00
Haber Güncellenme Tarihi: 22.03.2026 15:02
Katar’da meydana gelen askeri helikopter kazasında 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN teknisyeninin ve 4 Katar Silahlı Kuvvetleri mensubunun hayatını kaybettiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kazanın detaylarına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi. Olayın bölgesel askeri iş birlikleri ve teknik süreçler açısından nasıl yansımalar doğuracağı izleniyor.
MSB kayıpları açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı, Katar’da kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde toplam 7 personelin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, hayatını kaybedenler arasında 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 2 ASELSAN teknisyeni ve 4 Katar Silahlı Kuvvetleri mensubunun bulunduğu ifade edildi.
Erdoğan’dan taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda kazada hayatını kaybeden personel için başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan mesajında, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, ASELSAN çalışanları ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensupları için Allah’tan rahmet dilediğini belirtti.
Katar’da meydana gelen askeri helikopter kazasında 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN teknisyeninin ve 4 Katar Silahlı Kuvvetleri mensubunun hayatını kaybettiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kazanın detaylarına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi. Olayın bölgesel askeri iş birlikleri ve teknik süreçler açısından nasıl yansımalar doğuracağı izleniyor.
MSB kayıpları açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı, Katar’da kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde toplam 7 personelin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, hayatını kaybedenler arasında 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 2 ASELSAN teknisyeni ve 4 Katar Silahlı Kuvvetleri mensubunun bulunduğu ifade edildi.
Erdoğan’dan taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda kazada hayatını kaybeden personel için başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan mesajında, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, ASELSAN çalışanları ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensupları için Allah’tan rahmet dilediğini belirtti.
