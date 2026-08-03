Karadeniz'de Ro-Ro gemisine saldırı: Yaralılar var
Karadeniz'de Ro-Ro gemisine saldırı: Yaralılar var
Karadeniz'de Novorossiysk Limanı'ndan Samsun'a seyir halinde bulunan NADEZHDA isimli Ro-Ro gemisi, 3 Ağustos 2026 tarihinde Novorossiysk'e yaklaşık 20 deniz mili açıkta dron saldırısına uğradı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemide yangının devam ettiğini, 22 mürettebatın Rus deniz unsurları tarafından tahliye edildiğini ve ilk belirlemelere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceğini bildirdi. Olaya ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 03.08.2026 22:33
Haber Güncellenme Tarihi: 03.08.2026 22:37
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre saldırı sonrasında geminin yaşam mahallinde ve baş kısmında hasar meydana geldi. Gemide çıkan yangının sürdüğü, bölgede devam eden dron saldırısı riski nedeniyle kurtarma operasyonunun ise gerçekleştirilemediği ifade edildi.
22 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi
Gemide, 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebatın bulunduğu açıklandı. MRCC Novo ile yapılan görüşmeler sonucunda, mürettebatın Rusya Federasyonu'na ait deniz unsurları tarafından güvenli şekilde Novorossiysk Limanı'na tahliye edildiği bildirildi.
İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği belirtilirken, resmi makamlar tarafından sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı açıklama paylaşılmadı.
Resmi açıklama yapıldı
Denizcilik Genel Müdürlüğü, yangının devam ettiğini ve bölgedeki güvenlik riski nedeniyle müdahalenin henüz yapılamadığını duyurdu. Açıklamada ayrıca olayın yakından takip edildiği belirtilerek gemi personeline geçmiş olsun dilekleri iletildi.
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Karadeniz'de Ro-Ro gemisine saldırı: Yaralılar var
Karadeniz'de Novorossiysk Limanı'ndan Samsun'a seyir halinde bulunan NADEZHDA isimli Ro-Ro gemisi, 3 Ağustos 2026 tarihinde Novorossiysk'e yaklaşık 20 deniz mili açıkta dron saldırısına uğradı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemide yangının devam ettiğini, 22 mürettebatın Rus deniz unsurları tarafından tahliye edildiğini ve ilk belirlemelere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceğini bildirdi. Olaya ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre saldırı sonrasında geminin yaşam mahallinde ve baş kısmında hasar meydana geldi. Gemide çıkan yangının sürdüğü, bölgede devam eden dron saldırısı riski nedeniyle kurtarma operasyonunun ise gerçekleştirilemediği ifade edildi.
22 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi
Gemide, 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebatın bulunduğu açıklandı. MRCC Novo ile yapılan görüşmeler sonucunda, mürettebatın Rusya Federasyonu'na ait deniz unsurları tarafından güvenli şekilde Novorossiysk Limanı'na tahliye edildiği bildirildi.
İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği belirtilirken, resmi makamlar tarafından sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı açıklama paylaşılmadı.
Resmi açıklama yapıldı
Denizcilik Genel Müdürlüğü, yangının devam ettiğini ve bölgedeki güvenlik riski nedeniyle müdahalenin henüz yapılamadığını duyurdu. Açıklamada ayrıca olayın yakından takip edildiği belirtilerek gemi personeline geçmiş olsun dilekleri iletildi.
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