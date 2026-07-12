Kabinede NATO sonrası diplomasi ve ekonomi gündemi
Kabinede NATO sonrası diplomasi ve ekonomi gündemi
Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı 13 Temmuz'da Beştepe'de yapılacak. Toplantıda dış politika, savunma, güvenlik ve ekonomi başlıklarının yanı sıra NATO Zirvesi sonrasında ortaya çıkan diplomatik gelişmeler değerlendirilecek. Kabinede ele alınacak karar ve değerlendirmeler, önümüzdeki dönemde izlenecek politika başlıklarına ilişkin gündemi şekillendirecek.
Haber Giriş Tarihi: 12.07.2026 15:35
Haber Güncellenme Tarihi: 12.07.2026 15:37
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kabinenin gündeminde Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından müttefik ülkelerle gerçekleştirilen temasların sonuçları yer alacak. Savunma alanındaki iş birliği, Türkiye'nin ittifak içindeki konumu ve zirvede yapılan ikili görüşmeler kapsamlı şekilde ele alınacak.
Toplantıda ayrıca müttefik liderlerle gerçekleştirilen görüşmeler, ittifakın geleceğine yönelik alınan kararlar ve Türkiye'nin gündeme taşıdığı stratejik başlıklara ilişkin süreç değerlendirilecek.
F-35 ve CAATSA süreci masada olacak
Savunma başlıkları kapsamında S-400 hava savunma sistemiyle ilgili süreç de Kabinenin gündeminde bulunuyor. F-35 savaş uçaklarının yeniden Türkiye'ye satışı konusunda yürütülen diplomatik temaslar ile CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik olası yol haritası değerlendirilecek.
Orta Doğu'daki gelişmeler ele alınacak
Kabine Toplantısı'nda Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler de görüşülecek. İran ile bozulan ateşkesin ardından Körfez bölgesindeki gelişmeler, bölgesel güvenliğe olası etkileri ve Türkiye'nin diplomatik girişimleri değerlendirilecek.
İsrail'in bölgedeki faaliyetleri, Gazze'deki insani durum ve bölgedeki son gelişmeler de dış politika gündeminin başlıkları arasında yer alacak.
15 Temmuz programları gözden geçirilecek
Toplantıda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla düzenlenecek anma programlarına ilişkin hazırlıkların da ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı etkinlikler ile ülke genelindeki programlara yönelik son hazırlıklar değerlendirilecek.
Güvenlik gündeminde terörle mücadele süreci var
Kabinede güvenlik başlıkları kapsamında terörle mücadeleye ilişkin son gelişmeler de görüşülecek. Güvenlik birimlerinin sahadan ilettiği değerlendirmeler, yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki dönemde planlanan adımlar ele alınacak.
Ayrıca TBMM'ye sunulması beklenen düzenlemelere ilişkin hazırlık sürecinin de Kabine üyeleri tarafından değerlendirilmesi öngörülüyor.
Ekonomide enflasyonla mücadele gündemde
Ekonomi gündeminde ise enflasyonla mücadelede gelinen son durum masaya yatırılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in fiyat istikrarına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında Kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.
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Kabinede NATO sonrası diplomasi ve ekonomi gündemi
Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı 13 Temmuz'da Beştepe'de yapılacak. Toplantıda dış politika, savunma, güvenlik ve ekonomi başlıklarının yanı sıra NATO Zirvesi sonrasında ortaya çıkan diplomatik gelişmeler değerlendirilecek. Kabinede ele alınacak karar ve değerlendirmeler, önümüzdeki dönemde izlenecek politika başlıklarına ilişkin gündemi şekillendirecek.
Kabinenin gündeminde Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından müttefik ülkelerle gerçekleştirilen temasların sonuçları yer alacak. Savunma alanındaki iş birliği, Türkiye'nin ittifak içindeki konumu ve zirvede yapılan ikili görüşmeler kapsamlı şekilde ele alınacak.
Toplantıda ayrıca müttefik liderlerle gerçekleştirilen görüşmeler, ittifakın geleceğine yönelik alınan kararlar ve Türkiye'nin gündeme taşıdığı stratejik başlıklara ilişkin süreç değerlendirilecek.
F-35 ve CAATSA süreci masada olacak
Savunma başlıkları kapsamında S-400 hava savunma sistemiyle ilgili süreç de Kabinenin gündeminde bulunuyor. F-35 savaş uçaklarının yeniden Türkiye'ye satışı konusunda yürütülen diplomatik temaslar ile CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik olası yol haritası değerlendirilecek.
Orta Doğu'daki gelişmeler ele alınacak
Kabine Toplantısı'nda Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler de görüşülecek. İran ile bozulan ateşkesin ardından Körfez bölgesindeki gelişmeler, bölgesel güvenliğe olası etkileri ve Türkiye'nin diplomatik girişimleri değerlendirilecek.
İsrail'in bölgedeki faaliyetleri, Gazze'deki insani durum ve bölgedeki son gelişmeler de dış politika gündeminin başlıkları arasında yer alacak.
15 Temmuz programları gözden geçirilecek
Toplantıda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla düzenlenecek anma programlarına ilişkin hazırlıkların da ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı etkinlikler ile ülke genelindeki programlara yönelik son hazırlıklar değerlendirilecek.
Güvenlik gündeminde terörle mücadele süreci var
Kabinede güvenlik başlıkları kapsamında terörle mücadeleye ilişkin son gelişmeler de görüşülecek. Güvenlik birimlerinin sahadan ilettiği değerlendirmeler, yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki dönemde planlanan adımlar ele alınacak.
Ayrıca TBMM'ye sunulması beklenen düzenlemelere ilişkin hazırlık sürecinin de Kabine üyeleri tarafından değerlendirilmesi öngörülüyor.
Ekonomide enflasyonla mücadele gündemde
Ekonomi gündeminde ise enflasyonla mücadelede gelinen son durum masaya yatırılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in fiyat istikrarına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında Kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.
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