İzmir'deki patlamayla ilgili yeni gelişme! Gözaltındaki isimler için karar
İzmir'deki patlamayla ilgili yeni gelişme! Gözaltındaki isimler için karar
İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında 18 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı, şirketin yönetim kurulu başkanının da aralarında olduğu 2 şüpheli ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.
Haber Giriş Tarihi: 12.11.2026 09:02
Haber Güncellenme Tarihi: 12.11.2026 09:03
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada dün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 9'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Şirketin yönetim kurulu başkanının da aralarında olduğu 2 şüpheli ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.
İzmir'in Aliağa ilçesinde 9 Kasım'da HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 18 kişi hayatını kaybetmişti.
Olaya ilişkin şirketin yönetim kurulu başkanı, fabrika müdürü ve işveren vekili, kalite ve planlama müdürü, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi ile vinç mekanik bakım mühendisi olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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İzmir'deki patlamayla ilgili yeni gelişme! Gözaltındaki isimler için karar
İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında 18 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı, şirketin yönetim kurulu başkanının da aralarında olduğu 2 şüpheli ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.
Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada dün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 9'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Şirketin yönetim kurulu başkanının da aralarında olduğu 2 şüpheli ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.
İzmir'in Aliağa ilçesinde 9 Kasım'da HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 18 kişi hayatını kaybetmişti.
Olaya ilişkin şirketin yönetim kurulu başkanı, fabrika müdürü ve işveren vekili, kalite ve planlama müdürü, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi ile vinç mekanik bakım mühendisi olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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